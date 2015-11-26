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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Слован
Брага - Слован: обзор матча 26 ноября 2015
Брага
26.11.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 5 тур
2 : 1
Завершен
Слован
42'
М. Бакош (АГ)
90+2'
Крислан
35'
Д. Ефремов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Слован
Желтая карточка
В. Эдуарду
90'
+9
Желтая карточка
Р. Феррейра
90'
+9
Замена
В. Эдуарду
️️️️
А. Хассан
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Крислан
Пас отдал
Рафа
90'
+2
90'
Желтая карточка
Т. Коубек
90'
Желтая карточка
З. Фолпрехт
Замена
П. Сантуш
️️️️
Алан
86'
85'
Замена
Я. Сикора
️️️️
В. Цоуфал
76'
Желтая карточка
Л. Покорны
76'
Замена
Я. Мудра
️️️️
М. Кербр
64'
Желтая карточка
Л. Бартошак
62'
Замена
М. Рабушич
️️️️
Д. Ефремов
Замена
Крислан
️️️️
Р. Фонте
60'
Желтая карточка
А. Хассан
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Бакош
42'
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ефремов
Пас отдал
Л. Покорны
25'
Желтая карточка
М. Кербр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
16
Джаван
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
24
Рикардо Феррейра
ЦЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
30
Алан
ПП
27
Рафа
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Слован
40
Томаш Коубек
ВР
10
Зденек Фолпрехт
ВР
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
22
Лукаш Бартошак
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
21
Милан Кербр
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Брага
33
Станислав Крицюк
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Крислан
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Слован
32
Вацлав Гладкий
ВР
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
15
Ян Мудра
ЦП
32
Карел Кнейзлик
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
19
Кевин Люкассен
ЦФ
4-1-2-3
1
Матеус
30
Боли
87
Гойано
24
Феррейра
16
Джаван
17
Вукчевич
22
Карлос
30
Алан
19
Хассан
17
Фонте
27
Рафа
4-3-1-1
40
Коубек
34
Цоуфал
22
Бартошак
2
Говорка
29
Покорны
21
Кербр
9
Шала
8
Павелка
22
Ефремов
23
Бакош
17
Фонте
9
Крислан
9
Крислан
17
Фонте
30
Алан
7
Сантуш
7
Сантуш
30
Алан
19
Хассан
9
Эдуарду
9
Эдуарду
19
Хассан
34
Цоуфал
49
Сикора
49
Сикора
34
Цоуфал
21
Кербр
15
Мудра
15
Мудра
21
Кербр
22
Ефремов
7
Рабушич
7
Рабушич
22
Ефремов
Остались в запасе
Брага
Слован
6
Филипе Аугусто
ОП
33
Станислав Крицюк
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
32
Карел Кнейзлик
ЦП
32
Вацлав Гладкий
ВР
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
19
Кевин Люкассен
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
33
Станислав Крицюк
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
Остались в запасе
32
Карел Кнейзлик
ЦП
32
Вацлав Гладкий
ВР
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
19
Кевин Люкассен
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Брага - Слован
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Брага Мунисипаль
Где смотреть матч:
Спорт 1
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