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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Замбия
Южная Корея - Замбия: обзор матча 15 августа 2012
Южная Корея
15.08.2012, среда, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Замбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Южная Корея - Замбия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
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Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
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