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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шрусбери Таун - Суонси
Шрусбери Таун - Суонси: обзор матча 23 августа 2011
Шрусбери Таун
23.08.2011, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
3 : 1
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шрусбери Таун - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
- : -
14.11.2026
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Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
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Англия. Вторая лига, 12 тур
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20.10.2026
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Англия. Вторая лига, 11 тур
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17.10.2026
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0 : 1
10.10.2026
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- : -
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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31.10.2026
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Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
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0 : 1
17.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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