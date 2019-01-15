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Расписание матчей
Англия. Кубок
Сток Сити - Шрусбери Таун
Сток Сити - Шрусбери Таун: обзор матча 15 января 2019
Сток Сити
15.01.2019, вторник, 23:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Шрусбери Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сток Сити - Шрусбери Таун
Желтая карточка
Ч. Адам
63'
Желтая карточка
О. Этебо
33'
Желтая карточка
О. Этебо
33'
Желтая карточка
О. Этебо
33'
Желтая карточка
О. Этебо
33'
Начало матча
Статистика матча Сток Сити - Шрусбери Таун
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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