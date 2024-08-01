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Лига конференций 2026/2027
Шелбурн - Цюрих
Шелбурн - Цюрих: обзор матча 01 августа 2024
Шелбурн
01.08.2024, четверг, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Цюрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шелбурн - Цюрих
81'
Замена
Д. Окита
️️️️
Х. Хосе Переа
72'
Замена
C. Tsawa
️️️️
И. Мэттью
Замена
J. Lunney
️️️️
A. Coote
72'
Замена
H. Wood
️️️️
J. Martin
64'
Замена
L. Burt
️️️️
J. O'Sullivan
63'
Замена
R. Tulloch
️️️️
У. Джарвис
63'
Желтая карточка
Э. Кэффри
51'
Замена
С. Бон
️️️️
S. Griffin
46'
46'
Замена
Ш. Конде
️️️️
М. Шуиар
Желтая карточка
J. Martin
43'
38'
Желтая карточка
М. Шуиар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шелбурн
13
Conor Kearns
ВР
29
Патрик Барретт
ЦЗ
5
Shane Griffin
(К)
ЦЗ
4
Kameron Ledwidge
ЦЗ
27
Эван Кэффри
ЦП
14
Alistair Coote
ЦФ
31
T. Wilson
ЦФ
36
Уилл Джарвис
ЦФ
16
John O'Sullivan
ЦФ
10
Matthew Smith
ЦФ
10
John Martin
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
4
Мариано Гомес
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Шелбурн
50
Ali Topcu
ВР
19
Lorcan Healy
ВР
15
Сэм Бон
ЦЗ
16
Harry Wood
ЦП
77
R. Tulloch
ЦФ
43
Mark Isong
ЦФ
9
Шон Бойд
ЦФ
44
Daniel Ring
ЦФ
6
J. Lunney
ЦФ
14
Mark Coyle
ЦФ
67
L. Burt
ЦФ
Цюрих
1
Silas Huber
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
16
Cheveyo Tsawa
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
84
Labinot Bajrami
ЦФ
11
Fernand Goure
ЦФ
3-1-5
13
29
Барретт
5
4
27
Кэффри
36
Джарвис
10
10
16
31
3-1-1-2-3
25
Брехнер
31
Криезиу
25
Катич
4
Гомес
18
Мэттью
19
Маркезано
7
Красники
8
Шуиар
4
9
Переа
11
5
15
Бон
15
Бон
5
10
16
16
10
36
Джарвис
77
77
36
Джарвис
14
6
6
14
16
67
67
16
18
Мэттью
16
16
18
Мэттью
8
Шуиар
44
Конде
44
Конде
8
Шуиар
9
Переа
14
Окита
14
Окита
9
Переа
Остались в запасе
Шелбурн
Цюрих
50
Ali Topcu
ВР
19
Lorcan Healy
ВР
43
Mark Isong
ЦФ
9
Шон Бойд
ЦФ
44
Daniel Ring
ЦФ
14
Mark Coyle
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
1
Silas Huber
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
84
Labinot Bajrami
ЦФ
11
Fernand Goure
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
50
Ali Topcu
ВР
19
Lorcan Healy
ВР
43
Mark Isong
ЦФ
9
Шон Бойд
ЦФ
44
Daniel Ring
ЦФ
14
Mark Coyle
ЦФ
Остались в запасе
1
Silas Huber
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
84
Labinot Bajrami
ЦФ
11
Fernand Goure
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Шелбурн - Цюрих
2
1
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
14
Офсайды
1
0
Количество передач
286
558
Сейвы
6
0
Точность передач %
67
85
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Шелбурн
2 : 3
30.10.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Богемианс
0 : 1
23.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шелбурн
5 : 1
09.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 11 тур
Голуэй Юнайтед
1 : 1
25.09.2026
Шелбурн
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Цюрих
- : -
05.12.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
2 : 2
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Главный судья:
Robertas Valikonis, Lithuania
Стадион:
Tolka Park, Dublin
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