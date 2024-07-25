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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Цюрих - Шелбурн
Цюрих - Шелбурн: обзор матча 25 июля 2024
Цюрих
25.07.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Шелбурн
1'
И. Мэттью
29'
А. Маркезано
58'
А. Маркезано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Шелбурн
76'
Замена
M. Smith
️️️️
J. O'Sullivan
76'
Замена
R. Tulloch
️️️️
У. Джарвис
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
А. Маркезано
71'
Замена
F. Goure
️️️️
Х. Хосе Переа
71'
64'
Замена
A. Coote
️️️️
H. Wood
60'
Замена
Э. Кэффри
️️️️
M. Coyle
Замена
М. Шуиар
️️️️
Б. Красники
59'
ГОЛ! 3:0!
А. Маркезано
Пас отдал
М. Криезиу
58'
56'
Желтая карточка
M. Coyle
46'
Замена
Ш. Бойд
️️️️
T. Wilson
ГОЛ! 2:0!
А. Маркезано
Пас отдал
И. Мэттью
29'
ГОЛ! 1:0!
И. Мэттью
Пас отдал
Х. Хосе Переа
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
4
Мариано Гомес
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Шелбурн
13
Conor Kearns
ВР
15
Сэм Бон
ЦЗ
5
Shane Griffin
ЦЗ
4
Kameron Ledwidge
ЦЗ
29
Патрик Барретт
ЦЗ
16
Harry Wood
ЦП
6
J. Lunney
ЦФ
14
Mark Coyle
(К)
ЦФ
36
Уилл Джарвис
ЦФ
31
T. Wilson
ЦФ
16
John O'Sullivan
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
18
Даниэль Барни
ЛВ
16
Cheveyo Tsawa
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
14
Джонатан Окита
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
11
Fernand Goure
ЦФ
Шелбурн
19
Lorcan Healy
ВР
27
Эван Кэффри
ЦП
14
Alistair Coote
ЦФ
67
L. Burt
ЦФ
9
Шон Бойд
ЦФ
10
Matthew Smith
ЦФ
77
R. Tulloch
ЦФ
10
John Martin
ЦФ
3-1-2-1-3
25
Брехнер
4
Гомес
25
Катич
31
Криезиу
18
Мэттью
44
Конде
19
Маркезано
7
Красники
4
9
Переа
11
4-1-5
13
5
4
29
Барретт
15
Бон
16
6
16
31
36
Джарвис
14
7
Красники
8
Шуиар
8
Шуиар
7
Красники
19
Маркезано
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
19
Маркезано
9
Переа
11
11
9
Переа
14
27
Кэффри
27
Кэффри
14
16
14
14
16
31
9
Бойд
9
Бойд
31
16
10
10
16
36
Джарвис
77
77
36
Джарвис
Остались в запасе
Цюрих
Шелбурн
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
16
Cheveyo Tsawa
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
14
Джонатан Окита
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
19
Lorcan Healy
ВР
67
L. Burt
ЦФ
10
John Martin
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
16
Cheveyo Tsawa
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
14
Джонатан Окита
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Остались в запасе
19
Lorcan Healy
ВР
67
L. Burt
ЦФ
10
John Martin
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Статистика матча Цюрих - Шелбурн
1
Всего ударов по воротам
26
1
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
13
6
Офсайды
2
2
Количество передач
632
333
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
13
0
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
16
1
Удары из-за пределов штрафной
10
0
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Цюрих
- : -
05.12.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
2 : 2
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Шелбурн
2 : 3
30.10.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Богемианс
0 : 1
23.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шелбурн
5 : 1
09.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 11 тур
Голуэй Юнайтед
1 : 1
25.09.2026
Шелбурн
Информация о матче
Главный судья:
Visar Kastrati, Kosovo
Стадион:
Летцигрунд
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