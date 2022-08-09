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Лига Европы 2026/2027
Шкупи - Шэмрок Роверс
Шкупи - Шэмрок Роверс: обзор матча 09 августа 2022
Шкупи
09.08.2022, вторник, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Шэмрок Роверс
90+4'
С. Адетунджи
65'
Р. Гаффни
85'
А. Эмаху
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шкупи - Шэмрок Роверс
ГОЛ! 1:2!
С. Адетунджи
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
С. Кавана
Желтая карточка
A. Kalanoski
90'
+2
87'
Желтая карточка
А. Эмаху
85'
ГОЛ! 0:2!
А. Эмаху
81'
Замена
Н. Фарруджа
️️️️
Э. Лайонс
81'
Замена
А. Эмаху
️️️️
А. Грин
80'
Желтая карточка
Д. Уоттс
Замена
A. Kalanoski
️️️️
P. Gorgiev
79'
Замена
B. Demiri
️️️️
A. Timovski
78'
69'
Замена
С. Гэннон
️️️️
Р. Финн
68'
Замена
С. Кавана
️️️️
Р. Гаффни
65'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гаффни
62'
Замена
Г. Берк
️️️️
Р. Тауэлл
Желтая карточка
Ф. Сенгхор
52'
49'
Желтая карточка
Д. Клири
Замена
К. Трапановски
️️️️
A. Adem
46'
Желтая карточка
A. Adem
45'
+1
21'
Желтая карточка
Р. Финн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шкупи
1
Кристиан Наумовски
ВР
33
Гаги Маргвелашвили
ЦЗ
88
Кевен
ЦП
7
Angelce Timovski
ЦФ
75
Фаустин Сенгхор
ЦФ
3
Блертон Шедзи
ЦФ
8
Ali Adem
ЦФ
29
Albert Diène
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
14
Pepi Gorgiev
ЦФ
14
F. Alvarez
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
Шэмрок Роверс
9
Арон Грин
ЛЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
2
Шон Хор
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
8
Ронан Финн
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
16
Гэри О'Нил
ЦП
1
Алан Маннус
ЦФ
20
Рори Гаффни
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Шкупи
77
Владица Брдаровски
ЛЗ
16
Мелос Байрами
ЦЗ
70
Sufjan Chajani
ЦЗ
78
Aleks Zlatkov
ЦП
99
Rejjan Abazi
ЦФ
7
Кристиян Трапановски
ЦФ
1
Artan Iljazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
23
Besir Demiri
ЦФ
5
Джелил Абдулла
ЦФ
0
A. Kalanoski
ЦФ
Шэмрок Роверс
30
Томс Лейтис
ВР
20
Нил Фарруджа
ЛВ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
2
Син Гэннон
ЦП
20
Джастин Феризай
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
88
Леон Полс
ЦФ
11
Син Кавана
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
28
Гидеон Тетте
ЦФ
1-1-5
1
Наумовски
33
Маргвелашвили
88
Кевен
29
14
14
31
Адетунджи
8
3-2-4-2
5
Грейс
6
Клири
2
Хор
2
Лайонс
9
Грин
17
Тауэлл
7
Уоттс
16
О'Нил
8
Финн
20
Гаффни
1
Маннус
8
7
Трапановски
7
Трапановски
8
7
23
23
7
14
0
0
14
8
Финн
2
Гэннон
2
Гэннон
8
Финн
2
Лайонс
20
Фарруджа
20
Фарруджа
2
Лайонс
9
Грин
10
Эмаху
10
Эмаху
9
Грин
20
Гаффни
11
Кавана
11
Кавана
20
Гаффни
17
Тауэлл
10
Берк
10
Берк
17
Тауэлл
Остались в запасе
Шкупи
Шэмрок Роверс
77
Владица Брдаровски
ЛЗ
16
Мелос Байрами
ЦЗ
70
Sufjan Chajani
ЦЗ
78
Aleks Zlatkov
ЦП
99
Rejjan Abazi
ЦФ
1
Artan Iljazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
5
Джелил Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
30
Томс Лейтис
ВР
20
Джастин Феризай
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
88
Леон Полс
ЦФ
28
Гидеон Тетте
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Остались в запасе
77
Владица Брдаровски
ЛЗ
16
Мелос Байрами
ЦЗ
70
Sufjan Chajani
ЦЗ
78
Aleks Zlatkov
ЦП
99
Rejjan Abazi
ЦФ
1
Artan Iljazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
5
Джелил Абдулла
ЦФ
Остались в запасе
30
Томс Лейтис
ВР
20
Джастин Феризай
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
88
Леон Полс
ЦФ
28
Гидеон Тетте
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Шкупи - Шэмрок Роверс
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Левски
1 : 0
03.08.2023
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Шкупи
0 : 2
27.07.2023
Левски
Лига конференций, 1 раунд
Шкупи
0 : 0
20.07.2023
Хегельманн
Лига конференций, 1 раунд
Хегельманн
0 : 5
13.07.2023
Шкупи
Лига конференций, 4 раунд
Балкани
1 : 0
25.08.2022
Шкупи
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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