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Лига Европы 2026/2027
Шэмрок Роверс - Шкупи
Шэмрок Роверс - Шкупи: обзор матча 04 августа 2022
Шэмрок Роверс
04.08.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Шкупи
13'
Г. Берк (П)
29'
Д. Уоттс
90+7'
Г. О'Нил
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шэмрок Роверс - Шкупи
ГОЛ! 3:0!
Г. О'Нил
90'
+7
84'
Вторая желтая
В. Хамиди
Желтая карточка
А. Грин
78'
Желтая карточка
Э. Лайонс
76'
Замена
Н. Фарруджа
️️️️
Р. Финн
73'
Замена
А. Эмаху
️️️️
Р. Гаффни
73'
Замена
С. Кавана
️️️️
Д. Уоттс
73'
65'
Замена
A. Adem
️️️️
F. Alvarez
64'
Замена
P. Gorgiev
️️️️
С. Адетунджи
Замена
Р. Тауэлл
️️️️
К. Маккэн
62'
Замена
А. Грин
️️️️
Г. Берк
55'
53'
Желтая карточка
В. Брдаровски
46'
Замена
В. Брдаровски
️️️️
B. Demiri
Желтая карточка
Г. О'Нил
44'
Желтая карточка
Л. Грейс
31'
30'
Желтая карточка
В. Хамиди
ГОЛ! 2:0!
Д. Уоттс
Пас отдал
Р. Гаффни
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Берк
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
2
Шон Хор
ЦЗ
2
Син Гэннон
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
10
Грэм Берк
ЦФ
1
Алан Маннус
ЦФ
20
Рори Гаффни
ЦФ
2
Энди Лайонс
ЦФ
16
Гэри О'Нил
ЦФ
5
Ли Грейс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Шкупи
1
Кристиан Наумовски
ВР
33
Гаги Маргвелашвили
ЦЗ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
11
Валид Хамиди
ЦФ
14
F. Alvarez
ЦФ
23
Besir Demiri
ЦФ
75
Фаустин Сенгхор
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
Шэмрок Роверс
30
Томс Лейтис
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
20
Нил Фарруджа
ЛВ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
20
Джастин Феризай
ЦП
28
Гидеон Тетте
ЦФ
9
Арон Грин
ЦФ
88
Леон Полс
ЦФ
11
Син Кавана
ЦФ
Шкупи
16
Мелос Байрами
ЦЗ
78
Aleks Zlatkov
ЦП
1
Artan Iljazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
5
Джелил Абдулла
ЦФ
77
Владица Брдаровски
ЦФ
8
Ali Adem
ЦФ
14
Pepi Gorgiev
ЦФ
0
A. Kalanoski
ЦФ
7
Кристиян Трапановски
ЦФ
1-4-5
2
Хор
2
Гэннон
7
Уоттс
26
Маккэн
8
Финн
20
Гаффни
5
Грейс
16
О'Нил
2
Лайонс
1
Маннус
1-5
1
Наумовски
33
Маргвелашвили
11
Хамиди
7
75
Сенгхор
23
14
26
Маккэн
17
Тауэлл
17
Тауэлл
26
Маккэн
8
Финн
20
Фарруджа
20
Фарруджа
8
Финн
20
Гаффни
10
Эмаху
10
Эмаху
20
Гаффни
10
Берк
9
Грин
9
Грин
10
Берк
7
Уоттс
11
Кавана
11
Кавана
7
Уоттс
Кевен
5
Абдулла
5
Абдулла
Кевен
23
77
Брдаровски
77
Брдаровски
23
14
8
8
14
31
Адетунджи
14
14
31
Адетунджи
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Шкупи
30
Томс Лейтис
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
20
Джастин Феризай
ЦП
28
Гидеон Тетте
ЦФ
88
Леон Полс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
16
Мелос Байрами
ЦЗ
78
Aleks Zlatkov
ЦП
1
Artan Iljazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
0
A. Kalanoski
ЦФ
7
Кристиян Трапановски
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
Остались в запасе
30
Томс Лейтис
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
20
Джастин Феризай
ЦП
28
Гидеон Тетте
ЦФ
88
Леон Полс
ЦФ
Остались в запасе
16
Мелос Байрами
ЦЗ
78
Aleks Zlatkov
ЦП
1
Artan Iljazi
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
0
A. Kalanoski
ЦФ
7
Кристиян Трапановски
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Гоце Седлоски
Статистика матча Шэмрок Роверс - Шкупи
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Левски
1 : 0
03.08.2023
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Шкупи
0 : 2
27.07.2023
Левски
Лига конференций, 1 раунд
Шкупи
0 : 0
20.07.2023
Хегельманн
Лига конференций, 1 раунд
Хегельманн
0 : 5
13.07.2023
Шкупи
Лига конференций, 4 раунд
Балкани
1 : 0
25.08.2022
Шкупи
Информация о матче
Стадион:
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