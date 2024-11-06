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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Янг Бойз
Шахтер - Янг Бойз: обзор матча 06 ноября 2024
Шахтер
06.11.2024, среда, 20:45
Лига чемпионов, 4 тур
2 : 1
Завершен
Янг Бойз
31'
А. Зубков
41'
Г. Судаков
27'
К. Имери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Янг Бойз
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Д. Крыськив
90'
+2
Замена
Б. Франьич
️️️️
А. Бондаренко
90'
+2
Желтая карточка
Е. Конопля
81'
Замена
М. Гомес
️️️️
Кевин
79'
70'
Желтая карточка
Ш. Ниасс
Замена
Д. Сикан
️️️️
Эгиналдо
68'
62'
Замена
М. Элиа
️️️️
Д. Малес
61'
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
Э. Колли
46'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
К. Имери
45'
+3
Желтая карточка
З. Атекаме
ГОЛ! 2:1!
Г. Судаков
Пас отдал
Эгиналдо
41'
40'
Желтая карточка
Л. Блум
33'
Замена
Л. Лакомы
️️️️
Л. Бенито
ГОЛ! 1:1!
А. Зубков
Пас отдал
Г. Судаков
31'
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Имери
Пас отдал
Ш. Ниасс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К)
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Кевин
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
19
Артем Бондаренко
АП
21
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
23
Лорис Бенито
(К)
ЛЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
30
Кастриот Имери
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Педриньо
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
14
Даниил Сикан
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
42
Lorin Jetzer
ЦЗ
3
Родри Смит
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
60
Jashar Dema
ЦП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
4-1-3-2
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
22
Конопля
8
Крыськив
11
Кевин
19
Бондаренко
21
Зубков
7
Эгиналдо
10
Судаков
3-1-3-1-2
1
Келлер
27
Блум
13
Атекаме
23
Бенито
30
Имери
30
Лаупер
23
Угринич
19
Ниасс
19
Колли
19
Малес
35
Ганвула
19
Бондаренко
4
Франьич
4
Франьич
19
Бондаренко
8
Крыськив
27
Степаненко
27
Степаненко
8
Крыськив
11
Кевин
6
Гомес
6
Гомес
11
Кевин
7
Эгиналдо
14
Сикан
14
Сикан
7
Эгиналдо
23
Бенито
24
Лакомы
24
Лакомы
23
Бенито
19
Колли
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
19
Колли
30
Имери
99
Монтейру
99
Монтейру
30
Имери
19
Малес
12
Элиа
12
Элиа
19
Малес
Остались в запасе
Шахтер
Янг Бойз
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
10
Педриньо
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
42
Lorin Jetzer
ЦЗ
3
Родри Смит
ЦЗ
60
Jashar Dema
ЦП
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
10
Педриньо
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
42
Lorin Jetzer
ЦЗ
3
Родри Смит
ЦЗ
60
Jashar Dema
ЦП
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Шахтер - Янг Бойз
1
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
13
12
Офсайды
3
0
Количество передач
418
444
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.96
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
0 : 1
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
0 : 1
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Фелтинс-Арена
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