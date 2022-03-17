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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вест Хэм - Севилья
Вест Хэм - Севилья: обзор матча 17 марта 2022
Вест Хэм
17.03.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Севилья
39'
Т. Соучек
112'
А. Ярмоленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Севилья
120'
+2
Желтая карточка
Г. Монтиэль
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
М. Антонио
120'
+1
Замена
И. Диоп
️️️️
П. Форнальс
119'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
117'
Замена
М. Нобл
️️️️
М. Ланзини
115'
ГОЛ! 2:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
П. Форнальс
112'
111'
Замена
Х. Анхель Кармона
️️️️
Н. Гудель
106'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Х. Навас
96'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Х. Корона
91'
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
С. Бенрахма
88'
56'
Замена
О. Торрес
️️️️
И. Ракитич
ГОЛ! 1:0!
Т. Соучек
Пас отдал
М. Антонио
39'
Желтая карточка
М. Ланзини
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
33
Алекс Крал
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Луисми Крус
АП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
4-2-3-1
23
Ареоля
3
Крессуэлл
4
Зума
15
Доусон
2
Джонсон
28
Соучек
41
Райс
10
Бенрахма
8
Форнальс
22
Ланзини
18
Антонио
3-1-3-1-2
37
Буну
16
Навас
23
Кунде
6
Аугустинссон
27
Делэни
8
Гудель
19
Хордан
11
Ракитич
17
Корона
9
Марсьяль
21
Эн-Несири
8
Форнальс
6
Диоп
6
Диоп
8
Форнальс
18
Антонио
2
Фредерикс
2
Фредерикс
18
Антонио
22
Ланзини
16
Нобл
16
Нобл
22
Ланзини
10
Бенрахма
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
10
Бенрахма
8
Гудель
22
Кармона
22
Кармона
8
Гудель
16
Навас
29
Монтиэль
29
Монтиэль
16
Навас
11
Ракитич
8
Торрес
8
Торрес
11
Ракитич
21
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
21
Эн-Несири
17
Корона
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
17
Корона
Остались в запасе
Вест Хэм
Севилья
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
33
Алекс Крал
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
45
Никола Влашич
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
19
Луисми Крус
АП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
33
Алекс Крал
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
45
Никола Влашич
АП
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
19
Луисми Крус
АП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Вест Хэм - Севилья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
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