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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Вест Хэм
Севилья - Вест Хэм: обзор матча 10 марта 2022
Севилья
10.03.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Вест Хэм
60'
М. Эль-Хаддади
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Севилья - Вест Хэм
90'
+3
Замена
А. Масуаку
️️️️
П. Форнальс
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
90'
+1
90'
Желтая карточка
Д. Райс
Желтая карточка
Л. Окампос
90'
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
Х. Корона
87'
83'
Замена
М. Нобл
️️️️
М. Ланзини
76'
Желтая карточка
М. Ланзини
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Эль-Хаддади
75'
67'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Н. Влашич
ГОЛ! 1:0!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
М. Акунья
60'
58'
Желтая карточка
К. Зума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
45
Никола Влашич
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Луисми Крус
АП
11
Иван Ракитич
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
3-4-2-1
37
Буну
21
Акунья
23
Кунде
16
Навас
19
Хордан
8
Торрес
8
Гудель
16
Эль-Хаддади
7
Окампос
17
Корона
21
Эн-Несири
4-2-3-1
23
Ареоля
2
Джонсон
15
Доусон
4
Зума
3
Крессуэлл
28
Соучек
41
Райс
8
Форнальс
45
Влашич
22
Ланзини
18
Антонио
17
Корона
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
17
Корона
16
Эль-Хаддади
9
Марсьяль
9
Марсьяль
16
Эль-Хаддади
21
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
21
Эн-Несири
8
Форнальс
26
Масуаку
26
Масуаку
8
Форнальс
22
Ланзини
16
Нобл
16
Нобл
22
Ланзини
45
Влашич
10
Бенрахма
10
Бенрахма
45
Влашич
Остались в запасе
Севилья
Вест Хэм
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Луисми Крус
АП
11
Иван Ракитич
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
33
Алекс Крал
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Луисми Крус
АП
11
Иван Ракитич
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
33
Алекс Крал
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Севилья - Вест Хэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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