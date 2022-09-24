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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
ЮАР - Сьерра-Леоне
ЮАР - Сьерра-Леоне: обзор матча 24 сентября 2022
ЮАР
24.09.2022, суббота, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Сьерра-Леоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча ЮАР - Сьерра-Леоне
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 1
30.03.2026
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
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