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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сенегал - ЮАР
Сенегал - ЮАР: обзор матча 14 ноября 2017
Сенегал
14.11.2017, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 6 тур
2 : 1
Завершен
ЮАР
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сенегал - ЮАР
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
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