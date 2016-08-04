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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сендерийск - Заглембе
Сендерийск - Заглембе: обзор матча 04 августа 2016
Сендерийск
04.08.2016, четверг, 20:15
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Заглембе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сендерийск - Заглембе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
- : -
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 0
12.10.2026
Сендерийск
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
- : -
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 10 тур
Краковия
3 : 1
10.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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Сендерийск
Заглембе
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
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