Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уиком Уондерерс - Саттон Юнайтед
Уиком Уондерерс - Саттон Юнайтед: обзор матча 29 августа 2023
Уиком Уондерерс
29.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Саттон Юнайтед
19'
Э. О'Брайен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уиком Уондерерс - Саттон Юнайтед
Замена
K. Breckin
️️️️
С. Воукс
84'
83'
Замена
С. Кашкет
️️️️
R. Milsom
83'
Замена
H. Beautyman
️️️️
Д. Коли
77'
Желтая карточка
O. Sowunmi
72'
Замена
O. Sowunmi
️️️️
Г. Смит
Замена
Т. Де Барр
️️️️
Г. МакКлири
70'
Замена
Д. Уилер
️️️️
К. Филлипс
70'
61'
Замена
L. Angol
️️️️
Э. О'Брайен
61'
Замена
Д. Киззи
️️️️
R. Jackson
58'
Желтая карточка
Д. Коли
Желтая карточка
Л. Лихи
50'
Замена
Л. Лихи
️️️️
H. Boyes
46'
Желтая карточка
Д. Лоу
39'
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. О'Брайен
Пас отдал
Д. Коли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
4
Джош Сковен
ЦП
12
Harry Boyes
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
1
Макс Стриек
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Саттон Юнайтед
6
Louis John
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
24
Robert Milsom
ЦЗ
7
Джош Коли
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
11
Omari Patrick
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
1
Jack Rose
ЦФ
Уиком Уондерерс
13
Laurence Shala
ВР
10
Люк Лихи
ЛЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
25
Declan Skura
ЦП
35
Christie Ward
ЦП
17
Jasper Pattenden
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Саттон Юнайтед
13
Brad House
ВР
30
Джо Киззи
ЦЗ
7
Harry Beautyman
ЦП
14
Craig Dundas
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
4-2-2-3
3
36
Кио
30
Винсент-Янг
5
Лоу
88
Филлипс
8
Поттс
4
Сковен
12
1
Стриек
19
Воукс
12
МакКлири
3-2-5
6
5
24
7
Коли
11
10
Смит
1
23
16
Клэй
48
О'Брайен
12
10
Лихи
10
Лихи
12
19
Воукс
26
26
19
Воукс
88
Филлипс
7
Уилер
7
Уилер
88
Филлипс
12
МакКлири
11
Де Барр
11
Де Барр
12
МакКлири
23
30
Киззи
30
Киззи
23
7
Коли
7
7
7
Коли
24
20
Кашкет
20
Кашкет
24
10
Смит
5
5
10
Смит
48
О'Брайен
9
9
48
О'Брайен
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Саттон Юнайтед
13
Laurence Shala
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
25
Declan Skura
ЦП
35
Christie Ward
ЦП
17
Jasper Pattenden
ЦП
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
13
Brad House
ВР
14
Craig Dundas
ЦП
29
Hisham Kasimu
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
Остались в запасе
13
Laurence Shala
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
25
Declan Skura
ЦП
35
Christie Ward
ЦП
17
Jasper Pattenden
ЦП
Остались в запасе
13
Brad House
ВР
14
Craig Dundas
ЦП
29
Hisham Kasimu
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Уиком Уондерерс - Саттон Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Новости команд
Все
Уиком Уондерерс
Саттон Юнайтед
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
2024.05.06 16:01
3
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
2024.02.25 10:46
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
2021.09.21 23:37
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
2024.05.06 16:01
3
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
2024.02.25 10:46
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
2021.09.21 23:37
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
2017.02.21 20:01
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+