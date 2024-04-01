Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Суиндон Таун
Саттон Юнайтед - Суиндон Таун: обзор матча 01 апреля 2024
Саттон Юнайтед
01.04.2024, понедельник, 17:00
Англия. Вторая лига, 42 тур
3 : 1
Завершен
Суиндон Таун
9'
C. Lakin
48'
J. Bycroft (АГ)
70'
Г. Смит
90+3'
P. Glatzel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Суиндон Таун
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
P. Glatzel
Замена
К. Клэй
️️️️
O. Sanderson
84'
Желтая карточка
O. Patrick
81'
Замена
C. N'Guessan
️️️️
H. Beautyman
75'
Замена
O. Patrick
️️️️
Д. Коли
75'
74'
Замена
Д. Кен
️️️️
R. Aguiar
ГОЛ! 3:0!
Г. Смит
Пас отдал
Д. Коли
70'
Желтая карточка
O. Sowunmi
67'
57'
Замена
G. McEachran
️️️️
N. Ofoborh
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
J. Bycroft
48'
46'
Замена
Г. МакКирди
️️️️
Z. Elbouzedi
25'
Желтая карточка
T. Brewitt
Замена
B. Goodliffe
️️️️
R. Jackson
21'
ГОЛ! 1:0!
C. Lakin
Пас отдал
Г. Смит
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
30
Джо Киззи
ПЗ
7
Harry Beautyman
ЦП
42
Sam Hart
ЦП
7
Джош Коли
АП
18
O. Sanderson
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
25
Steven Arnold
(К)
ЦФ
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
20
Ricky Aguiar
ЦП
23
Аарон Дринан
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Саттон Юнайтед
30
Matt Kerbey
ВР
6
Louis John
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
16
Крэйг Клэй
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
11
Omari Patrick
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Суиндон Таун
13
Conor Brann
ВР
16
Джейк Кен
ЦП
20
George McEachran
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
2-2-1-5
3
30
Киззи
7
42
7
Коли
10
Смит
25
5
8
23
3-2-5
1
2
Годвин-Малифе
15
21
Коколо
12
20
23
Дринан
10
32
Остин
9
7
23
5
5
23
18
16
Клэй
16
Клэй
18
7
11
11
7
7
Коли
11
11
7
Коли
20
16
Кен
16
Кен
20
10
20
20
10
7
13
МакКирди
13
МакКирди
7
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Суиндон Таун
30
Matt Kerbey
ВР
6
Louis John
ЦЗ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
13
Conor Brann
ВР
33
Joel McGregor
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
30
Matt Kerbey
ВР
6
Louis John
ЦЗ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Остались в запасе
13
Conor Brann
ВР
33
Joel McGregor
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Саттон Юнайтед - Суиндон Таун
2
1
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
14
8
Офсайды
5
4
Количество передач
271
341
Сейвы
2
6
Точность передач %
56
64
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Новости команд
Все
Саттон Юнайтед
Суиндон Таун
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
2017.02.21 20:01
10
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+