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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Санта-Клара - Шкупи
Санта-Клара - Шкупи: обзор матча 29 июля 2021
Санта-Клара
29.07.2021, четверг, 23:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Шкупи
13'
К. Жуниор
39'
М. Вильянуэва
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Санта-Клара - Шкупи
77'
Желтая карточка
K. Markoski
Замена
М. Булдини
️️️️
Р. Кошта
72'
Замена
Кризан
️️️️
К. Жуниор
71'
71'
Замена
F. Zuka
️️️️
М. Гьоргиевски
Желтая карточка
Нене
69'
68'
Желтая карточка
Ф. Сенгхор
Замена
C.
️️️️
Линкольн
59'
Замена
П. Энрике
️️️️
Мансур
46'
Замена
А. Карвальо
️️️️
Х. Морита
46'
46'
Замена
K. Markoski
️️️️
A. Rwatubyaye
46'
Замена
K. Cheshmedjiev
️️️️
К. Трапановски
ГОЛ! 2:0!
М. Вильянуэва
Пас отдал
Линкольн
39'
21'
Желтая карточка
F. Ismaili
ГОЛ! 1:0!
К. Жуниор
Пас отдал
Линкольн
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
18
Линкольн
ЦП
18
Нене
ЦП
5
Хидемаса Морита
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
70
Мансур
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Шкупи
75
Фаустин Сенгхор
ЦФ
11
M. Cvetanoski
ЦФ
99
Марко Гьоргиевски
ЦФ
7
Кристиян Трапановски
ЦФ
14
F. Alvarez
ЦФ
8
Ali Adem
ЦФ
3
Блертон Шедзи
ЦФ
34
Fati Ismaili
ЦФ
22
A. Rwatubyaye
ЦФ
4
Ardit Iljazi
ЦФ
1
Кристиан Наумовски
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
Санта-Клара
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
10
Costinha
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
9
Кризан
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
17
Кристиан Тассано
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
Шкупи
1
Artan Iljazi
ЦФ
0
F. Zuka
ЦФ
16
Aleksandar Gjurkovski
ЦФ
29
K. Cheshmedjiev
ЦФ
18
Kire Markoski
ЦФ
89
Erion Shuku
ЦФ
99
Anid Abazi
ЦФ
3-2-5
99
95
Санья
5
17
Вильянуэва
18
Линкольн
18
Нене
13
Жуниор
70
Мансур
19
Кошта
26
5
Морита
5
3
Шедзи
1
Наумовски
4
22
34
18
Линкольн
10
10
18
Линкольн
5
Морита
8
Карвальо
8
Карвальо
5
Морита
13
Жуниор
9
Кризан
9
Кризан
13
Жуниор
19
Кошта
9
Булдини
9
Булдини
19
Кошта
70
Мансур
23
Энрике
23
Энрике
70
Мансур
99
Гьоргиевски
0
0
99
Гьоргиевски
7
Трапановски
29
29
7
Трапановски
22
18
18
22
Остались в запасе
Санта-Клара
Шкупи
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
21
Рикардинью
ЦФ
17
Кристиан Тассано
ЦФ
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
1
Artan Iljazi
ЦФ
16
Aleksandar Gjurkovski
ЦФ
89
Erion Shuku
ЦФ
99
Anid Abazi
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
Остались в запасе
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
21
Рикардинью
ЦФ
17
Кристиан Тассано
ЦФ
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
Остались в запасе
1
Artan Iljazi
ЦФ
16
Aleksandar Gjurkovski
ЦФ
89
Erion Shuku
ЦФ
99
Anid Abazi
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Гоце Седлоски
Статистика матча Санта-Клара - Шкупи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Левски
1 : 0
03.08.2023
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Шкупи
0 : 2
27.07.2023
Левски
Лига конференций, 1 раунд
Шкупи
0 : 0
20.07.2023
Хегельманн
Лига конференций, 1 раунд
Хегельманн
0 : 5
13.07.2023
Шкупи
Лига конференций, 4 раунд
Балкани
1 : 0
25.08.2022
Шкупи
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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