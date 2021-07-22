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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шкупи - Санта-Клара
Шкупи - Санта-Клара: обзор матча 22 июля 2021
Шкупи
22.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Санта-Клара
30'
A. Rwatubyaye (АГ)
49'
К. Жуниор
90+3'
C.
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шкупи - Санта-Клара
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
C.
79'
Замена
J. Patric
️️️️
К. Жуниор
78'
Замена
C.
️️️️
Аллано
Замена
E. Shuku
️️️️
K. Cheshmedjiev
77'
66'
Замена
Р. Кошта
️️️️
Кризан
66'
Замена
Нене
️️️️
А. Карвальо
57'
Желтая карточка
А. Карвальо
49'
ГОЛ! 0:2!
К. Жуниор
Пас отдал
Аллано
Замена
B. Mouhamadou Souahib
️️️️
M. Cvetanoski
46'
Замена
К. Трапановски
️️️️
М. Гьоргиевски
46'
30'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
A. Rwatubyaye
Пас отдал
Линкольн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шкупи
5
Томе Китановски
ЦЗ
18
Kire Markoski
ЦФ
1
Кристиан Наумовски
ЦФ
22
A. Rwatubyaye
ЦФ
75
Фаустин Сенгхор
ЦФ
0
F. Zuka
ЦФ
8
Рамин Алии
ЦФ
14
F. Alvarez
ЦФ
29
K. Cheshmedjiev
ЦФ
99
Марко Гьоргиевски
ЦФ
11
M. Cvetanoski
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
ЦП
2
Аллано
ЦФ
70
Мансур
ЦФ
5
Хидемаса Морита
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Шкупи
99
Anid Abazi
ЦФ
1
Artan Iljazi
ЦФ
3
Блертон Шедзи
ЦФ
4
Ardit Iljazi
ЦФ
16
Aleksandar Gjurkovski
ЦФ
25
Бужар Шабани
ЦФ
7
Кристиян Трапановски
ЦФ
34
Fati Ismaili
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
15
Barry Mouhamadou Souahib
ЦФ
89
Erion Shuku
ЦФ
Санта-Клара
95
Пьер Санья
ЦЗ
10
Costinha
ЦП
18
Нене
ЦП
9
Мохамед Булдини
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
17
Кристиан Тассано
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
1-5
5
Китановски
14
11
99
Гьоргиевски
29
8
Алии
3-2-5
99
2
Рамуш
17
Вильянуэва
5
8
Карвальо
18
Линкольн
2
Аллано
9
Кризан
13
Жуниор
5
Морита
70
Мансур
99
Гьоргиевски
7
Трапановски
7
Трапановски
99
Гьоргиевски
34
34
11
15
15
11
29
89
89
29
2
Аллано
10
10
2
Аллано
8
Карвальо
18
Нене
18
Нене
8
Карвальо
13
Жуниор
26
26
13
Жуниор
9
Кризан
19
Кошта
19
Кошта
9
Кризан
Остались в запасе
Шкупи
Санта-Клара
99
Anid Abazi
ЦФ
1
Artan Iljazi
ЦФ
3
Блертон Шедзи
ЦФ
4
Ardit Iljazi
ЦФ
16
Aleksandar Gjurkovski
ЦФ
25
Бужар Шабани
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
95
Пьер Санья
ЦЗ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
17
Кристиан Тассано
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
99
Anid Abazi
ЦФ
1
Artan Iljazi
ЦФ
3
Блертон Шедзи
ЦФ
4
Ardit Iljazi
ЦФ
16
Aleksandar Gjurkovski
ЦФ
25
Бужар Шабани
ЦФ
31
Amar Meljichi
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьер Санья
ЦЗ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
17
Кристиан Тассано
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Главный тренер
Гоце Седлоски
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Шкупи - Санта-Клара
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Левски
1 : 0
03.08.2023
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Шкупи
0 : 2
27.07.2023
Левски
Лига конференций, 1 раунд
Шкупи
0 : 0
20.07.2023
Хегельманн
Лига конференций, 1 раунд
Хегельманн
0 : 5
13.07.2023
Шкупи
Лига конференций, 4 раунд
Балкани
1 : 0
25.08.2022
Шкупи
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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