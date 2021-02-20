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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Санкт-Пельтен
Тироль - Санкт-Пельтен: обзор матча 20 февраля 2021
Тироль
20.02.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Санкт-Пельтен
73'
K. Schulz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Санкт-Пельтен
Замена
B. Soares
️️️️
Ф. Ридер
84'
82'
Желтая карточка
С. Тетте
77'
Желтая карточка
Т. Бут
73'
ГОЛ! 0:1!
K. Schulz
Желтая карточка
J. Naschberger
72'
Замена
B. Pranter
️️️️
Т. Анселм
68'
Замена
J. Naschberger
️️️️
Ж. Рогель
68'
63'
Замена
D. Hugy
️️️️
А. Шмидт
46'
Замена
Т. Бут
️️️️
D. Schutz
27'
Замена
D. Schutz
️️️️
D. Luxbacher
3'
Желтая карточка
D. Drescher
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
23
Давид Шнегг
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
11
Тобиас Анселм
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
10
Роберт Любичич
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
23
Lukas Tursch
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
0
B. Soares
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
0
B. Pranter
ЦП
0
F. Toplitsch
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
Санкт-Пельтен
18
Тэйлор Бут
ЦП
0
G. Davies
ЦП
20
Daniel Schutz
ЦП
24
Dor Hugy
ЦФ
31
Emilian Metu
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
3-5-2
25
Освальд
6
Бехоунек
24
Кох
3
Гугганиг
43
23
Шнегг
6
Пецос
33
Ридер
21
Рогель
11
Анселм
8
Фредериксен
4-2-4
1
5
Блауэнштайнер
29
15
17
Мухамедбегович
10
Любичич
44
10
13
Шмидт
10
Тетте
23
21
Рогель
14
14
21
Рогель
33
Ридер
0
0
33
Ридер
11
Анселм
0
0
11
Анселм
13
Шмидт
24
24
13
Шмидт
18
Бут
18
Бут
10
20
20
10
Остались в запасе
Тироль
Санкт-Пельтен
8
Ренни Смит
ЦП
13
B. Ozegovic
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
0
F. Toplitsch
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
31
Emilian Metu
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
0
G. Davies
ЦП
Остались в запасе
8
Ренни Смит
ЦП
13
B. Ozegovic
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
0
F. Toplitsch
ЦП
Остались в запасе
31
Emilian Metu
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
0
G. Davies
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Тироль - Санкт-Пельтен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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