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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Саттон Юнайтед
Солфорд Сити - Саттон Юнайтед: обзор матча 29 марта 2024
Солфорд Сити
29.03.2024, пятница, 18:00
Англия. Вторая лига, 41 тур
1 : 2
Завершен
Саттон Юнайтед
50'
R. Watson
45+2'
O. Sanderson
63'
O. Sanderson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Саттон Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
H. Beautyman
Желтая карточка
T. Vassell
90'
88'
Желтая карточка
C. N'Guessan
82'
Замена
C. N'Guessan
️️️️
O. Sanderson
82'
Замена
O. Patrick
️️️️
Д. Коли
Замена
Д. Честерс
️️️️
R. Watson
73'
Замена
Л. Гарбатт
️️️️
Э. Мариаппа
72'
63'
ГОЛ! 1:2!
O. Sanderson
56'
Желтая карточка
O. Sanderson
ГОЛ! 1:1!
R. Watson
50'
Замена
K. N'Mai
️️️️
J. Luamba
46'
Замена
C. Hendry
️️️️
К. Мортон
46'
Замена
К. Макленнан
️️️️
D. John
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
O. Sanderson
Пас отдал
O. Sowunmi
20'
Желтая карточка
Г. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
(К)
ОП
42
Theo Vassell
ЦП
3
Declan John
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Саттон Юнайтед
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
30
Джо Киззи
ПЗ
42
Sam Hart
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
7
Джош Коли
АП
18
O. Sanderson
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
10
Гарри Смит
(К)
ЦФ
Солфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
8
Matthew Lund
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Саттон Юнайтед
30
Matt Kerbey
ВР
39
Jay Williams
ЦЗ
6
Louis John
ЦЗ
11
Christian N'Guessan
ЦП
16
Крэйг Клэй
ЦП
11
Omari Patrick
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
2-1-2-5
5
Мариаппа
16
Тилт
4
Уотт
42
3
14
39
Мортон
17
44
22
2-2-1-5
30
Киззи
3
42
7
7
Коли
25
10
Смит
8
5
23
5
Мариаппа
29
Гарбатт
29
Гарбатт
5
Мариаппа
44
20
Честерс
20
Честерс
44
22
10
10
22
3
11
Макленнан
11
Макленнан
3
39
Мортон
14
14
39
Мортон
18
11
11
18
7
Коли
11
11
7
Коли
Остались в запасе
Солфорд Сити
Саттон Юнайтед
1
Joel Torrance
ВР
8
Matthew Lund
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
30
Matt Kerbey
ВР
39
Jay Williams
ЦЗ
6
Louis John
ЦЗ
16
Крэйг Клэй
ЦП
14
Deon Moore
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Torrance
ВР
8
Matthew Lund
ЦФ
Остались в запасе
30
Matt Kerbey
ВР
39
Jay Williams
ЦЗ
6
Louis John
ЦЗ
16
Крэйг Клэй
ЦП
14
Deon Moore
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Солфорд Сити - Саттон Юнайтед
1
4
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
18
Офсайды
1
4
Количество передач
312
260
Сейвы
2
6
Точность передач %
60
53
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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