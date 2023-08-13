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Расписание матчей
Италия. Кубок
Салернитана - Тернана
Салернитана - Тернана: обзор матча 13 августа 2023
Салернитана
13.08.2023, воскресенье, 18:45
Италия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Тернана
7'
А. Кандрева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Тернана
90'
+7
Желтая карточка
Л. Богдан
90'
+5
Желтая карточка
С. Диаките
77'
Замена
F. Damian
️️️️
Я. Лабойко
77'
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
N. Corrado
Замена
Б. Диа
️️️️
Г. Кастанос
76'
68'
Замена
G. Capanni
️️️️
C. Favasuli
60'
Замена
V. Mantovani
️️️️
Т. Касасола
Желтая карточка
Г. Кастанос
48'
Замена
Ф. Фасио
️️️️
Л. Пирола
46'
Замена
Д. Маджоре
️️️️
М. Кулибали
46'
Желтая карточка
Д. Брадарич
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Кандрева
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
8
Mattia Proietti
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
15
Тиаго Касасола
ЦФ
18
Сесар Фаллетти
ЦФ
99
Alexis Ferrante
ЦФ
Салернитана
62
Паскуале Аллокка
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
77
Андрес Сфаит
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Тернана
77
Габриэл Бразао
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
5
Filippo Damian
ЦП
74
Mirco Ferrante
ЦП
7
Federico Furlan
ЦП
11
Gabriele Capanni
ЦП
13
Valerio Mantovani
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
31
Pietro Rovaglia
ЦФ
3-2-4-1
56
Костиль
5
Ловато
23
Гьембер
5
Пирола
6
Брадарич
10
Самбья
28
Кулибали
29
Кулибали
20
Кастанос
87
Кандрева
22
Ботхейм
3-4-3
1
23
Диаките
3
21
Богдан
8
2
91
27
Лабойко
99
18
Фаллетти
15
Касасола
5
Пирола
17
Фасио
17
Фасио
5
Пирола
28
Кулибали
18
Маджоре
18
Маджоре
28
Кулибали
20
Кастанос
22
Диа
22
Диа
20
Кастанос
91
4
Соренсен
4
Соренсен
91
27
Лабойко
5
5
27
Лабойко
2
11
11
2
15
Касасола
13
13
15
Касасола
Остались в запасе
Салернитана
Тернана
62
Паскуале Аллокка
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
39
Антонио Иерволино
ЦП
77
Андрес Сфаит
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
77
Габриэл Бразао
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
74
Mirco Ferrante
ЦП
7
Federico Furlan
ЦП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
31
Pietro Rovaglia
ЦФ
Остались в запасе
62
Паскуале Аллокка
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
39
Антонио Иерволино
ЦП
77
Андрес Сфаит
ЦП
Остались в запасе
77
Габриэл Бразао
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
74
Mirco Ferrante
ЦП
7
Federico Furlan
ЦП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
31
Pietro Rovaglia
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Салернитана - Тернана
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
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