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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Сан-Марино - Россия
Сан-Марино - Россия: обзор матча 19 ноября 2019
Сан-Марино
19.11.2019, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 10 тур
0 : 5
Завершен
Россия
3'
Д. Кузяев
19'
С. Петров
49'
А. Миранчук
56'
А. Ионов
78'
Н. Комличенко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Россия
Желтая карточка
Х. Хирш
90'
+2
78'
ГОЛ! 0:5!
Н. Комличенко
Пас отдал
С. Петров
65'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
А. Миранчук
Замена
Ф. Томаззини
️️️️
А. Д'Аддарио
64'
Замена
Х. Хирш
️️️️
М. Бернарди
61'
59'
Замена
А. Головин
️️️️
А. Ионов
59'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
М. Оздоев
56'
ГОЛ! 0:4!
А. Ионов
Пас отдал
Д. Кузяев
53'
Желтая карточка
М. Оздоев
Желтая карточка
М. Палацци
53'
49'
ГОЛ! 0:3!
А. Миранчук
Пас отдал
С. Петров
Замена
М. Баттистини
️️️️
А. Гасперони
46'
Желтая карточка
Л. Ченсони
45'
Желтая карточка
Д. Симончини
32'
19'
ГОЛ! 0:2!
С. Петров
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кузяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
3
Мирко Палацци
ЛЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ПЗ
10
Маттиа Джарди
ЛП
19
Лука Ченсони
ОП
8
Алекс Гасперони
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ПП
10
Филиппо Берарди
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Россия
1
Антон Шунин
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
17
Зелимхан Бакаев
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
7
Магомед Оздоев
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Сан-Марино
13
Маттео Цаволи
ВР
23
Андреа Грандони
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
14
Лука Чеккароли
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
Россия
1
Гилерме
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
20
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
11
Роман Зобнин
ЦП
17
Александр Головин
АП
21
Александр Ерохин
АП
7
Николай Комличенко
ЦФ
4-1-3-2
23
Симончини
3
Палацци
6
Симончини
4
Витаиоли
2
Д'Аддарио
19
Ченсони
10
Джарди
8
Гасперони
5
Лунадеи
18
Бернарди
10
Берарди
4-3-2-1
1
Шунин
23
Петров
24
Беляев
14
Джикия
13
Кудряшов
17
Бакаев
23
Кузяев
7
Оздоев
20
Ионов
11
Миранчук
22
Дзюба
8
Гасперони
21
Баттистини
21
Баттистини
8
Гасперони
2
Д'Аддарио
21
Томаззини
21
Томаззини
2
Д'Аддарио
18
Бернарди
17
Хирш
17
Хирш
18
Бернарди
7
Оздоев
11
Зобнин
11
Зобнин
7
Оздоев
20
Ионов
17
Головин
17
Головин
20
Ионов
11
Миранчук
7
Комличенко
7
Комличенко
11
Миранчук
Остались в запасе
Сан-Марино
Россия
14
Лука Чеккароли
ЦП
13
Маттео Цаволи
ВР
23
Андреа Грандони
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
1
Гилерме
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
20
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
14
Лука Чеккароли
ЦП
13
Маттео Цаволи
ВР
23
Андреа Грандони
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
20
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Франко Варрелла
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Сан-Марино - Россия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
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