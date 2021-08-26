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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рома - Трабзонспор
Рома - Трабзонспор: обзор матча 26 августа 2021
Рома
26.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Трабзонспор
20'
Б. Кристанте
65'
Н. Дзаньоло
84'
С. Эль-Шаарави
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рома - Трабзонспор
90'
+1
Желтая карточка
Джанини
Желтая карточка
Д. Манчини
90'
+1
85'
Желтая карточка
Э. Ие
ГОЛ! 3:0!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Л. Пеллегрини
84'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Н. Дзаньоло
79'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Ж. Верету
79'
Замена
К. Перес
️️️️
Г. Мхитарян
73'
72'
Замена
И. Кейбаши
️️️️
А. Трондсен
72'
Замена
С. Асан
️️️️
Б. Перес
67'
Замена
Ю. Сари
️️️️
М. Сиопис
ГОЛ! 2:0!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
Д. Манчини
65'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Т. Абрахам
65'
46'
Замена
А. Омюр
️️️️
Жервиньо
39'
Желтая карточка
М. Сиопис
Желтая карточка
Ж. Верету
38'
ГОЛ! 1:0!
Б. Кристанте
Пас отдал
Р. Карсдорп
20'
20'
Замена
Джанини
️️️️
А. Корнелиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
3
Берат Эздемир
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
4-3-2-1
1
Патрисиу
6
Винья
3
Ибаньес
23
Манчини
2
Карсдорп
22
Мхитарян
17
Верету
4
Кристанте
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
18
Абрахам
4-2-2-2
1
Чакир
33
Перес
14
Уго
32
Ие
16
Трондсен
17
Гамшик
6
Сиопис
9
Бакасетас
27
Жервиньо
9
Нвакаеме
14
Корнелиус
17
Верету
12
Вильяр
12
Вильяр
17
Верету
10
Дзаньоло
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
10
Дзаньоло
22
Мхитарян
23
Перес
23
Перес
22
Мхитарян
18
Абрахам
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Абрахам
16
Трондсен
12
Кейбаши
12
Кейбаши
16
Трондсен
33
Перес
61
Асан
61
Асан
33
Перес
27
Жервиньо
33
Омюр
33
Омюр
27
Жервиньо
6
Сиопис
7
Сари
7
Сари
6
Сиопис
14
Корнелиус
21
Джанини
21
Джанини
14
Корнелиус
Остались в запасе
Рома
Трабзонспор
5
Эбрима Дарбо
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Юнус Малли
АП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
5
Эбрима Дарбо
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Юнус Малли
АП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Рома - Трабзонспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
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