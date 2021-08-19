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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Трабзонспор - Рома
Трабзонспор - Рома: обзор матча 19 августа 2021
Трабзонспор
19.08.2021, четверг, 20:30
Лига конференций, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Рома
64'
А. Корнелиус
55'
Л. Пеллегрини
81'
Э. Шомуродов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Трабзонспор - Рома
90'
+3
Замена
Б. Рейнолдс
️️️️
Н. Дзаньоло
90'
Замена
А. Диавара
️️️️
Ж. Верету
90'
Замена
М. Кумбула
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
Б. Койта
️️️️
Джанини
83'
82'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Э. Шомуродов
82'
Замена
К. Перес
️️️️
Г. Мхитарян
81'
ГОЛ! 1:2!
Э. Шомуродов
Замена
А. Омюр
️️️️
Б. Эздемир
76'
ГОЛ! 1:1!
А. Корнелиус
Пас отдал
Б. Перес
64'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Жервиньо
63'
Замена
А. Трондсен
️️️️
И. Кейбаши
63'
55'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Э. Ие
51'
15'
Желтая карточка
М. Винья
Желтая карточка
Б. Перес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
14
Витор Уго
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
22
Ахметджан Каплан
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Чакир
32
Ие
12
Кейбаши
33
Перес
3
Эздемир
17
Гамшик
27
Жервиньо
9
Бакасетас
21
Джанини
14
Уго
9
Нвакаеме
4-3-2-1
1
Патрисиу
2
Карсдорп
23
Манчини
3
Ибаньес
6
Винья
22
Мхитарян
17
Верету
4
Кристанте
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
14
Шомуродов
12
Кейбаши
16
Трондсен
16
Трондсен
12
Кейбаши
3
Эздемир
33
Омюр
33
Омюр
3
Эздемир
27
Жервиньо
14
Корнелиус
14
Корнелиус
27
Жервиньо
21
Джанини
55
Койта
55
Койта
21
Джанини
7
Пеллегрини
3
Кумбула
3
Кумбула
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
14
Рейнолдс
14
Рейнолдс
10
Дзаньоло
17
Верету
24
Диавара
24
Диавара
17
Верету
22
Мхитарян
23
Перес
23
Перес
22
Мхитарян
14
Шомуродов
9
Майорал
9
Майорал
14
Шомуродов
Остались в запасе
Трабзонспор
Рома
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Юнус Малли
АП
22
Ахметджан Каплан
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
5
Эбрима Дарбо
ОП
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Юнус Малли
АП
22
Ахметджан Каплан
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Остались в запасе
5
Эбрима Дарбо
ОП
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Трабзонспор - Рома
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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