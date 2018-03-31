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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Рода
Витесс - Рода: обзор матча 31 марта 2018
Витесс
31.03.2018, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 29 тур
0 : 3
Завершен
Рода
70'
Д. Авдияй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Рода
70'
ГОЛ! 0:1!
Д. Авдияй
Пас отдал
С. Густафсон
Начало матча
Статистика матча Витесс - Рода
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Рода
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Рода
2 : 3
06.05.2018
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Венло
1 : 4
29.04.2018
Рода
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Рода
2 : 2
18.04.2018
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
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