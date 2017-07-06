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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ритеряй - Сент-Джонстон
Ритеряй - Сент-Джонстон: обзор матча 06 июля 2017
Ритеряй
06.07.2017, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ритеряй - Сент-Джонстон
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ритеряй
Литва. А-Лига, 20 тур
ТрансИНВЕСТ
0 : 0
16.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 17 тур
Жальгирис
3 : 2
12.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 16 тур
Ритеряй
0 : 3
29.05.2026
Судува
Литва. А-Лига, 15 тур
Шауляй
2 : 0
25.05.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 13 тур
Джюгас Тельшай
1 : 0
09.05.2026
Ритеряй
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
- : -
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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Ритеряй
Сент-Джонстон
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
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2024.08.18 13:47
2
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В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Билялетдинов отказался вернуться в Россию и продлил контракт с «Тракаем»
2018.09.13 12:30
7
Билялетдинов отказался вернуться в Россию и продлил контракт с «Тракаем»
2018.09.13 12:30
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Динияр Билялетдинов: «В «Рубине» было приказано меня «закопать»
2018.04.25 22:00
18
Динияр Билялетдинов: «Играть к Карпину ни за что бы сейчас не пошел. Сработаться с ним нереально»
2018.04.25 13:13
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Ринат Билялетдинов: «В «Тракае» к моему сыну относятся более профессионально, чем в «Рубине»
2018.03.31 06:27
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«Чемпионат»: Билялетдинов мог перейти из «Тракая» в «Сарпсборг 08», но не сумел договориться по зарплате
2018.02.24 18:26
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
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2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
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