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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шкендия - Рига
Шкендия - Рига: обзор матча 29 июля 2021
Шкендия
29.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Рига
52'
М. Сойсало
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шкендия - Рига
Замена
A. Timovski
️️️️
M. Murati
89'
Замена
С. Билали
️️️️
A. Alimi
89'
Замена
А. Зейнулаи
️️️️
К. Кака
89'
82'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
Ю. Вакулко
Замена
D. Elezi
️️️️
Б. Ибраими
73'
73'
Замена
Н. Пишчевич
️️️️
М. Сойсало
Замена
I.
️️️️
В. Нафиу
68'
Желтая карточка
A. Pavić
66'
65'
Замена
Б. Халими
️️️️
F. Brisola
64'
Замена
К. Лукили
️️️️
J. Leo
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Сойсало
Пас отдал
Ю. Вакулко
Желтая карточка
Я. Кривяк
37'
Желтая карточка
R. Hebaj
35'
Желтая карточка
К. Кака
14'
7'
Желтая карточка
У. Ната
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шкендия
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
14
Люпче Дориев
ЛВ
16
M. Murati
ЦФ
1
Kostadin Zahov
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
99
R. Hebaj
ЦФ
28
Камер Кака
ЦФ
5
Armend Alimi
ЦФ
18
Вальмир Нафиу
ЦФ
3
Antonio Pavić
ЦФ
20
Ян Кривяк
ЦФ
Рига
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
9
Ритварс Ругинс
ЦП
33
Уэсли Ната
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
7
Felipe Brisola
ЦФ
20
Микаэль Сойсало
ЦФ
16
Armands Petersons
ЦФ
5
Camilo Saiz
ЦФ
29
Ivan Paurević
ЦФ
1
Иван Бркич
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Шкендия
77
Florent Ramadani
ЦФ
55
Oktaj Rakipi
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
17
Арбин Зейнулаи
ЦФ
13
Igor
ЦФ
99
Dashmir Elezi
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
22
Zija Merdjani
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
40
Bekim Redjepi
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
Рига
21
Роберт Озолс
ВР
11
Бесар Халими
ЦП
15
Владиславс Федоровс
АП
3
Antons Kurakins
ЦФ
23
Неделько Пишчевич
ЦФ
25
Raivis Kirss
ЦФ
8
Marko Đurišić
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
20
Карим Лукили
ЦФ
11
Юнуса Муритала
ЦФ
1-1-5
15
Бейтулай
14
Дориев
5
20
Кривяк
3
18
Нафиу
28
Кака
1-2-5
34
Черномордис
11
Вакулко
9
Ругинс
20
Сойсало
1
Бркич
29
5
16
5
88
Билали
88
Билали
5
28
Кака
17
Зейнулаи
17
Зейнулаи
28
Кака
18
Нафиу
13
13
18
Нафиу
7
Ибраими
99
99
7
Ибраими
16
7
7
16
7
11
Халими
11
Халими
7
20
Сойсало
23
Пишчевич
23
Пишчевич
20
Сойсало
11
Вакулко
11
Бабаян
11
Бабаян
11
Вакулко
12
20
Лукили
20
Лукили
12
Остались в запасе
Шкендия
Рига
77
Florent Ramadani
ЦФ
55
Oktaj Rakipi
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
22
Zija Merdjani
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
40
Bekim Redjepi
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
21
Роберт Озолс
ВР
15
Владиславс Федоровс
АП
3
Antons Kurakins
ЦФ
25
Raivis Kirss
ЦФ
8
Marko Đurišić
ЦФ
11
Юнуса Муритала
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
77
Florent Ramadani
ЦФ
55
Oktaj Rakipi
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
22
Zija Merdjani
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
40
Bekim Redjepi
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
Остались в запасе
21
Роберт Озолс
ВР
15
Владиславс Федоровс
АП
3
Antons Kurakins
ЦФ
25
Raivis Kirss
ЦФ
8
Marko Đurišić
ЦФ
11
Юнуса Муритала
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Шкендия - Рига
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
Супер Нова
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