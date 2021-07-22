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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рига - Шкендия
Рига - Шкендия: обзор матча 22 июля 2021
Рига
22.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Шкендия
13'
У. Ната
52'
Ю. Вакулко
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рига - Шкендия
Желтая карточка
Ю. Муритала
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
А. Зейнулаи
90'
+3
Замена
С. Билали
️️️️
A. Alimi
90'
+3
Замена
А. Зейнулаи
️️️️
К. Кака
Желтая карточка
Р. Ругинс
81'
Желтая карточка
Б. Халими
80'
79'
Замена
I.
️️️️
В. Нафиу
Замена
Б. Халими
️️️️
Ю. Вакулко
79'
Замена
К. Лукили
️️️️
М. Сойсало
78'
Замена
Ю. Муритала
️️️️
J. Leo
68'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
F. Brisola
68'
Замена
Н. Пишчевич
️️️️
У. Ната
61'
57'
Замена
R. Hebaj
️️️️
F. Ramadani
ГОЛ! 2:0!
Ю. Вакулко
Пас отдал
М. Сойсало
52'
Желтая карточка
I. Paurević
35'
28'
Желтая карточка
Э. Бейтулай
ГОЛ! 1:0!
У. Ната
Пас отдал
М. Сойсало
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рига
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
9
Ритварс Ругинс
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
1
Иван Бркич
ЦФ
16
Armands Petersons
ЦФ
5
Camilo Saiz
ЦФ
29
Ivan Paurević
ЦФ
33
Уэсли Ната
ЦФ
7
Felipe Brisola
ЦФ
20
Микаэль Сойсало
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Шкендия
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
14
Люпче Дориев
ЛВ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
1
Kostadin Zahov
ЦФ
16
M. Murati
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
3
Antonio Pavić
ЦФ
5
Armend Alimi
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
18
Вальмир Нафиу
ЦФ
28
Камер Кака
ЦФ
Рига
21
Роберт Озолс
ВР
11
Бесар Халими
ЦП
15
Владиславс Федоровс
АП
11
Юнуса Муритала
ЦФ
3
Antons Kurakins
ЦФ
23
Неделько Пишчевич
ЦФ
25
Raivis Kirss
ЦФ
8
Marko Đurišić
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
20
Карим Лукили
ЦФ
Шкендия
99
R. Hebaj
ЦФ
40
Bekim Redjepi
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
22
Zija Merdjani
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
99
Dashmir Elezi
ЦФ
13
Igor
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
17
Арбин Зейнулаи
ЦФ
55
Oktaj Rakipi
ЦФ
1-2-5
34
Черномордис
9
Ругинс
11
Вакулко
29
20
Сойсало
7
33
Ната
5
1-1-5
15
Бейтулай
14
Дориев
3
28
Кака
18
Нафиу
77
5
11
Вакулко
11
Халими
11
Халими
11
Вакулко
12
11
Муритала
11
Муритала
12
33
Ната
23
Пишчевич
23
Пишчевич
33
Ната
7
11
Бабаян
11
Бабаян
7
20
Сойсало
20
Лукили
20
Лукили
20
Сойсало
77
99
99
77
18
Нафиу
13
13
18
Нафиу
5
88
Билали
88
Билали
5
28
Кака
17
Зейнулаи
17
Зейнулаи
28
Кака
Остались в запасе
Рига
Шкендия
21
Роберт Озолс
ВР
15
Владиславс Федоровс
АП
3
Antons Kurakins
ЦФ
25
Raivis Kirss
ЦФ
8
Marko Đurišić
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
40
Bekim Redjepi
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
22
Zija Merdjani
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
99
Dashmir Elezi
ЦФ
55
Oktaj Rakipi
ЦФ
Остались в запасе
21
Роберт Озолс
ВР
15
Владиславс Федоровс
АП
3
Antons Kurakins
ЦФ
25
Raivis Kirss
ЦФ
8
Marko Đurišić
ЦФ
Остались в запасе
40
Bekim Redjepi
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
22
Zija Merdjani
ЦФ
7
Angelce Timovski
ЦФ
99
Dashmir Elezi
ЦФ
55
Oktaj Rakipi
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Рига - Шкендия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
Супер Нова
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Информация о матче
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