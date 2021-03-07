Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Санкт-Пельтен
Зальцбург - Санкт-Пельтен: обзор матча 07 марта 2021
Зальцбург
07.03.2021, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 20 тур
4 : 1
Завершен
Санкт-Пельтен
17'
П. Дака
33'
Э. Мвепу
69'
Б. Ааронсон
90+4'
М. Бериша (П)
12'
Т. Бут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Санкт-Пельтен
ГОЛ с пенальти! 4:1!
М. Бериша
90'
+4
90'
+1
Замена
M. Majnovics
️️️️
K. Schulz
Замена
Д. Аффенгрубер
️️️️
З. Юнузович
90'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
Э. Мвепу
85'
81'
Замена
C. Halper
️️️️
Т. Бут
80'
Замена
N. Meister
️️️️
С. Тетте
Замена
К. Адейеми
️️️️
П. Дака
78'
Замена
Л. Сучич
️️️️
Б. Ааронсон
78'
ГОЛ! 3:1!
Б. Ааронсон
Пас отдал
З. Юнузович
69'
69'
Замена
G. Davies
️️️️
А. Шмидт
69'
Замена
Б. Сервания
️️️️
Р. Любичич
54'
Желтая карточка
Р. Любичич
Желтая карточка
П. Дака
48'
ГОЛ! 2:1!
Э. Мвепу
Пас отдал
А. Ульмер
33'
Желтая карточка
А. Рамальо
22'
ГОЛ! 1:1!
П. Дака
Пас отдал
Б. Ааронсон
17'
15'
Желтая карточка
P. Pokorný
12'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
3
Peter Pokorný
ЦФ
23
Lukas Tursch
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
Санкт-Пельтен
29
Daniel Drescher
ЦЗ
0
G. Davies
ЦП
14
Christoph Halper
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
27
Pirmin Strasser
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
4-3-1-2
23
Станкович
17
Ульмер
5
Рамальо
8
Вебер
5
Кристенсен
24
Бернед
16
Юнузович
12
Мвепу
11
Ааронсон
20
Бериша
27
Дака
3-3-4
1
5
Блауэнштайнер
15
17
Мухамедбегович
18
Бут
44
10
Любичич
10
Тетте
13
Шмидт
23
3
27
Дака
14
Адейеми
14
Адейеми
27
Дака
12
Мвепу
13
Зайвальд
13
Зайвальд
12
Мвепу
16
Юнузович
22
Аффенгрубер
22
Аффенгрубер
16
Юнузович
11
Ааронсон
24
Сучич
24
Сучич
11
Ааронсон
44
25
25
44
13
Шмидт
0
0
13
Шмидт
18
Бут
14
14
18
Бут
10
Любичич
23
Сервания
23
Сервания
10
Любичич
10
Тетте
0
0
10
Тетте
Остались в запасе
Зальцбург
Санкт-Пельтен
58
Нико Мантль
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
27
Pirmin Strasser
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
Остались в запасе
27
Pirmin Strasser
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
Статистика матча Зальцбург - Санкт-Пельтен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
Зальцбург
Санкт-Пельтен
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
Товарищеский матч. «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд, играя в большинстве
2024.02.09 17:59
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+