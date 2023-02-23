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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Зальцбург
Рома - Зальцбург: обзор матча 23 февраля 2023
Рома
23.02.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Зальцбург
33'
А. Белотти
40'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рома - Зальцбург
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
П. Дибала
90'
+3
Замена
Т. Абрахам
️️️️
А. Белотти
87'
83'
Замена
С. Койта
️️️️
Н. Капалдо
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Н. Залевски
81'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Л. Пеллегрини
81'
Желтая карточка
Н. Залевски
74'
74'
Замена
О. Глух
️️️️
Н. Зайвальд
74'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Ж. Адаму
74'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
А. Дедич
Желтая карточка
Л. Спинаццола
54'
46'
Замена
Л. Сучич
️️️️
М. Кьергор
ГОЛ! 2:0!
П. Дибала
Пас отдал
Л. Спинаццола
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Белотти
33'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
5'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
1
Адам Стейскал
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
17
Аманква Форсон
АП
10
Оскар Глух
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
59
Залевски
18
Матич
37
Спинаццола
4
Кристанте
7
Пеллегрини
11
Белотти
21
Дибала
4-1-2-1-2
16
Кен
37
Дедич
28
Соле
13
Бернардо
17
Ульмер
29
Гурна
24
Капалдо
13
Зайвальд
14
Кьергор
20
Адаму
19
Окафор
59
Залевски
2
Карсдорп
2
Карсдорп
59
Залевски
7
Пеллегрини
23
Вейналдум
23
Вейналдум
7
Пеллегрини
21
Дибала
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
21
Дибала
11
Белотти
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Белотти
37
Дедич
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
37
Дедич
14
Кьергор
24
Сучич
24
Сучич
14
Кьергор
13
Зайвальд
10
Глух
10
Глух
13
Зайвальд
20
Адаму
30
Шешко
30
Шешко
20
Адаму
24
Капалдо
20
Койта
20
Койта
24
Капалдо
Остались в запасе
Рома
Зальцбург
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
33
Александр Вальке
ВР
1
Адам Стейскал
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
17
Аманква Форсон
АП
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
1
Адам Стейскал
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
17
Аманква Форсон
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Рома - Зальцбург
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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