Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Рома
Зальцбург - Рома: обзор матча 16 февраля 2023
Зальцбург
16.02.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Рома
88'
Н. Капалдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Рома
Желтая карточка
О. Глух
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Р. Ибаньес
ГОЛ! 1:0!
Н. Капалдо
Пас отдал
С. Павлович
88'
Желтая карточка
С. Койта
86'
Желтая карточка
С. Павлович
84'
Замена
С. Койта
️️️️
Н. Окафор
83'
Замена
О. Глух
️️️️
Л. Сучич
82'
74'
Замена
А. Белотти
️️️️
Т. Абрахам
74'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Фернандо
60'
46'
Замена
З. Челик
️️️️
П. Дибала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
11
Фернандо
ЦФ
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
1
Адам Стейскал
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
10
Оскар Глух
ЦП
17
Аманква Форсон
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-1-3-2
16
Кен
17
Ульмер
28
Соле
31
Павлович
37
Дедич
29
Гурна
13
Зайвальд
24
Капалдо
24
Сучич
11
Фернандо
19
Окафор
4-1-1-2-2
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
59
Залевски
18
Матич
4
Кристанте
7
Пеллегрини
8
Эль-Шаарави
18
Абрахам
21
Дибала
24
Сучич
10
Глух
10
Глух
24
Сучич
11
Фернандо
20
Адаму
20
Адаму
11
Фернандо
19
Окафор
20
Койта
20
Койта
19
Окафор
21
Дибала
2
Челик
2
Челик
21
Дибала
7
Пеллегрини
23
Вейналдум
23
Вейналдум
7
Пеллегрини
18
Абрахам
11
Белотти
11
Белотти
18
Абрахам
Остались в запасе
Зальцбург
Рома
33
Александр Вальке
ВР
1
Адам Стейскал
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
17
Аманква Форсон
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
1
Адам Стейскал
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
17
Аманква Форсон
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Зальцбург - Рома
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Зальцбург
Рома
«Зальцбург» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:19
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Зальцбург» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:19
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+