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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Янг Бойз
РБ Лейпциг - Янг Бойз: обзор матча 13 декабря 2023
РБ Лейпциг
13.12.2023, среда, 20:45
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
2 : 1
Завершен
Янг Бойз
51'
Б. Шешко
56'
Э. Форсберг
53'
Э. Колли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Янг Бойз
85'
Желтая карточка
Ж. Монтейру
82'
Замена
Д. Ррудхани
️️️️
Э. Колли
81'
Желтая карточка
Э. Колли
Замена
К. Шлагер
️️️️
К. Люкеба
80'
Желтая карточка
К. Ленц
77'
Замена
Х. Симонс
️️️️
Э. Форсберг
74'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Б. Шешко
74'
Замена
Л. Опенда
️️️️
Ю. Поульсен
74'
Желтая карточка
Ю. Поульсен
70'
70'
Замена
Д. Малес
️️️️
Ф. Угринич
70'
Замена
Л. Лакомы
️️️️
С. Лаупер
62'
Замена
С. Ганвула
️️️️
Ж. Нсаме
62'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
М. Элиа
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
М. Симакан
59'
ГОЛ! 2:1!
Э. Форсберг
Пас отдал
К. Кампль
56'
53'
ГОЛ! 1:1!
Э. Колли
Пас отдал
Ж. Нсаме
ГОЛ! 1:0!
Б. Шешко
Пас отдал
Б. Хенрикс
51'
33'
Желтая карточка
У. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
(К)
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Фабиу Карвалью
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
(К)
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
16
Ноа Перссон
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
14
Мигел Чайва
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
4-2-2-2
25
Гулачи
3
Ленц
3
Симакан
23
Люкеба
23
Хенрикс
13
Зайвальд
44
Кампль
10
Форсберг
14
Карвалью
15
Поульсен
30
Шешко
4-3-1-2
16
фон Бальмус
17
Джанко
12
Аменда
28
Лустенбергер
25
Гарсия
30
Лаупер
19
Ниасс
23
Угринич
19
Колли
17
Нсаме
12
Элиа
3
Симакан
16
Клостерманн
16
Клостерманн
3
Симакан
23
Люкеба
21
Шлагер
21
Шлагер
23
Люкеба
10
Форсберг
7
Симонс
7
Симонс
10
Форсберг
30
Шешко
11
Вернер
11
Вернер
30
Шешко
15
Поульсен
17
Опенда
17
Опенда
15
Поульсен
19
Колли
77
Ррудхани
77
Ррудхани
19
Колли
30
Лаупер
24
Лакомы
24
Лакомы
30
Лаупер
12
Элиа
99
Монтейру
99
Монтейру
12
Элиа
23
Угринич
19
Малес
19
Малес
23
Угринич
17
Нсаме
35
Ганвула
35
Ганвула
17
Нсаме
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Янг Бойз
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
Главный тренер
Марко Розе
40
Дарио Марцино
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
16
Ноа Перссон
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
16
Ноа Перссон
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча РБ Лейпциг - Янг Бойз
2
3
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
2
Нарушения
4
8
Офсайды
2
2
Количество передач
261
224
Сейвы
2
0
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.15
0.45
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Манфредас Лукьянчукас
Стадион:
Ред Булл Арена
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