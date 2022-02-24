Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Витесс - Рапид
Витесс - Рапид: обзор матча 24 февраля 2022
Витесс
24.02.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Рапид
3'
А. Грбич
19'
М. Беро
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Витесс - Рапид
Замена
Р. Япи
️️️️
А. Грбич
90'
81'
Замена
Ф. Шобесбергер
️️️️
Й. Ауэр
81'
Замена
Д. Петрович
️️️️
С. Граховац
Замена
П. Вруг
️️️️
Т. Домджони
81'
Желтая карточка
Э. Даса
80'
80'
Желтая карточка
М. Груль
Желтая карточка
Д. Ороз
79'
76'
Желтая карточка
К. Виммер
74'
Желтая карточка
Ф. Дрейф
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Н. Фредериксен
69'
57'
Замена
К. Китагава
️️️️
Т. Шик
57'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Ю. Демир
ГОЛ! 2:0!
М. Беро
Пас отдал
Э. Даса
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Грбич
Пас отдал
Э. Даса
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
9
Адриан Грбич
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
15
Срджан Граховац
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
20
Дан Райцигер
ЦФ
44
Энрико Эрнандес
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
50
Лоренц Орглер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
47
Далибор Велимирович
ОП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
14
Леопольд Кверфельд
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
3-2-3-2
1
Хувен
5
Дехи
14
Расмуссен
5
Ороз
32
Виттек
2
Даса
6
Тронстад
8
Домджони
22
Беро
8
Фредериксен
9
Грбич
3-4-1-2
1
Хедл
6
Виммер
4
Айву
5
Морман
15
Граховац
10
Любичич
13
Шик
23
Ауэр
18
Груль
9
Дрейф
22
Демир
9
Грбич
27
Япи
27
Япи
9
Грбич
8
Домджони
8
Вруг
8
Вруг
8
Домджони
8
Фредериксен
23
Хейсман
23
Хейсман
8
Фредериксен
22
Демир
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
22
Демир
15
Граховац
21
Петрович
21
Петрович
15
Граховац
23
Ауэр
7
Шобесбергер
7
Шобесбергер
23
Ауэр
13
Шик
49
Китагава
49
Китагава
13
Шик
Остались в запасе
Витесс
Рапид
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
20
Дан Райцигер
ЦФ
44
Энрико Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
25
Пауль Гартлер
ВР
50
Лоренц Орглер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
47
Далибор Велимирович
ОП
28
Мориц Освальд
ЦП
14
Леопольд Кверфельд
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
20
Дан Райцигер
ЦФ
44
Энрико Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
50
Лоренц Орглер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
47
Далибор Велимирович
ОП
28
Мориц Освальд
ЦП
14
Леопольд Кверфельд
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Витесс - Рапид
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
Новости команд
Все
Витесс
Рапид
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
2024.01.31 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
2024.01.31 11:57
2
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+