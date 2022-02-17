Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рапид - Витесс
Рапид - Витесс: обзор матча 17 февраля 2022
Рапид
17.02.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Витесс
1'
Ф. Дрейф
16'
М. Груль
74'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рапид - Витесс
Желтая карточка
М. Груль
90'
+2
89'
Желтая карточка
Л. Опенда
86'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
А. Грбич
Желтая карточка
П. Гартлер
85'
Замена
Л. Кверфельд
️️️️
С. Граховац
83'
74'
ГОЛ! 2:1!
Л. Опенда
Замена
Д. Петрович
️️️️
Ф. Дрейф
69'
Замена
К. Аразе
️️️️
К. Китагава
68'
Вторая желтая
Ф. Стойкович
65'
64'
Желтая карточка
Д. Ороз
Замена
Т. Фонтас
️️️️
Ю. Демир
62'
Замена
К. Виммер
️️️️
М. Морман
61'
59'
Желтая карточка
Д. Дехи
55'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Я. Гбоу
Желтая карточка
Ф. Стойкович
42'
Желтая карточка
Ю. Демир
37'
Желтая карточка
Э. Айву
29'
ГОЛ! 2:0!
М. Груль
16'
Желтая карточка
С. Граховац
8'
5'
Желтая карточка
С. Тронстад
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дрейф
Пас отдал
Р. Любичич
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
15
Срджан Граховац
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
47
Далибор Велимирович
ОП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
14
Леопольд Кверфельд
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
3-3-1-3
25
Гартлер
30
Стойкович
4
Айву
5
Морман
23
Ауэр
10
Любичич
15
Граховац
18
Груль
49
Китагава
9
Дрейф
22
Демир
3-2-2-1-2
1
Хувен
5
Ороз
5
Дехи
14
Расмуссен
2
Даса
32
Виттек
6
Тронстад
8
Домджони
34
Гбоу
9
Грбич
17
Опенда
5
Морман
6
Виммер
6
Виммер
5
Морман
22
Демир
11
Фонтас
11
Фонтас
22
Демир
15
Граховац
14
Кверфельд
14
Кверфельд
15
Граховац
9
Дрейф
21
Петрович
21
Петрович
9
Дрейф
49
Китагава
36
Аразе
36
Аразе
49
Китагава
9
Грбич
29
Бейтинк
29
Бейтинк
9
Грбич
34
Гбоу
8
Фредериксен
8
Фредериксен
34
Гбоу
Остались в запасе
Рапид
Витесс
1
Никлас Хедл
ВР
30
Рихард Штребингер
ВР
47
Далибор Велимирович
ОП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
1
Никлас Хедл
ВР
30
Рихард Штребингер
ВР
47
Далибор Велимирович
ОП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Рапид - Витесс
6
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Новости команд
Все
Рапид
Витесс
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
2024.01.31 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
2024.01.31 11:57
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+