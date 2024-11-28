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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рапид - Шэмрок Роверс
Рапид - Шэмрок Роверс: обзор матча 28 ноября 2024
Рапид
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 4 тур
1 : 1
Завершен
Шэмрок Роверс
9'
Н. Цветкович
55'
Д. Кенни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Шэмрок Роверс
90'
+4
Желтая карточка
Д. Клири
88'
Замена
Д. Бирн
️️️️
Д. Уоттс
88'
Замена
T. Clarke
️️️️
Д. Бернс
75'
Желтая карточка
Л. Полс
75'
Замена
Д. Ньюджент
️️️️
Г. О'Нил
71'
Желтая карточка
М. Поом
Замена
D. Kaygin
️️️️
Л. Шауб
67'
Замена
Н. Бишоф
️️️️
Г. Бургшталлер
67'
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кенни
Пас отдал
Д. Хонохэн
54'
Желтая карточка
Д. Уоттс
30'
Желтая карточка
Д. Кенни
ГОЛ! 1:0!
Н. Цветкович
Пас отдал
М. Сангаре
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
8
Лукас Гргич
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
18
Мамаду Сангаре
АП
18
Маттиас Зайдль
(К)
АП
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
55
Ненад Цветкович
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
(К)
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
23
Джош Хонохэн
ЦЗ
20
Нил Фарруджа
ЛВ
7
Дилан Уоттс
ЦП
16
Гэри О'Нил
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
12
Дарра Бернс
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
4
Jakob Schöller
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
10
Dennis Kaygin
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
15
Николаус Вурмбранд
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
Шэмрок Роверс
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
27
Кори О'салливан
ЦЗ
16
Дарра Ньюджент
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
10
Conan Noonan
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
37
Matthew Britton
ЦФ
1-3-2-4
1
Хедл
77
Болла
23
Ауэр
21
Шауб
8
Гргич
18
Зайдль
18
Сангаре
6
Ро-Яо
55
Цветкович
9
Бургшталлер
9
Бельо
4-3-2-1
88
Полс
4
Лопеш
5
Грейс
23
Хонохэн
6
Клири
7
Уоттс
16
О'Нил
20
Поом
12
Бернс
20
Фарруджа
38
Кенни
21
Шауб
10
10
21
Шауб
9
Бургшталлер
27
Бишоф
27
Бишоф
9
Бургшталлер
16
О'Нил
16
Ньюджент
16
Ньюджент
16
О'Нил
7
Уоттс
29
Бирн
29
Бирн
7
Уоттс
12
Бернс
15
15
12
Бернс
Остались в запасе
Рапид
Шэмрок Роверс
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
4
Jakob Schöller
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
15
Николаус Вурмбранд
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
27
Кори О'салливан
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
10
Conan Noonan
ЦФ
37
Matthew Britton
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
51
Benjamin Göschl
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
4
Jakob Schöller
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
15
Николаус Вурмбранд
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
Остались в запасе
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
27
Кори О'салливан
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
10
Conan Noonan
ЦФ
37
Matthew Britton
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Рапид - Шэмрок Роверс
5
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
15
2
Нарушения
3
11
Офсайды
1
1
Количество передач
685
238
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
67
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.63
1.02
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рапид
- : -
05.12.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
2 : 3
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Герго Богар
Стадион:
Альянц
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