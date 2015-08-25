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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Рапид
Шахтер - Рапид: обзор матча 25 августа 2015
Шахтер
25.08.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Рапид
10'
Марлос
28'
А. Гладкий
12'
Л. Шауб
21'
Ш. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Рапид
88'
Вторая желтая
М. Зоннляйтнер
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
86'
84'
Замена
Ф. Просеник
️️️️
Л. Шауб
Желтая карточка
Д. Срна
82'
Замена
Эдуардо
️️️️
А. Гладкий
82'
70'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
С. Граховац
Желтая карточка
Марлос
68'
68'
Желтая карточка
К. Дибон
63'
Замена
Ф. Шобесбергер
️️️️
Ш. Хофманн
Желтая карточка
А. Гладкий
61'
59'
Желтая карточка
М. Зоннляйтнер
Желтая карточка
Фред
45'
ГОЛ! 2:2!
А. Гладкий
28'
21'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Хофманн
12'
ГОЛ! 1:1!
Л. Шауб
ГОЛ! 1:0!
Марлос
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Рапид
1
Ян Новота
ВР
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
15
Срджан Граховац
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
9
Эдуардо
ЦФ
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
27
Филипп Просеник
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Пятов
50
Кучер
6
Азеведо
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
7
Фред
11
Тейшейра
10
Марлос
11
Тайсон
20
Гладкий
3-2-3-1-1
1
Новота
3
Павелич
17
Дибон
6
Зоннляйтнер
11
Хофманн
24
Ауэр
15
Граховац
21
Шауб
6
Пецос
11
Кайнц
9
Берич
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
20
Гладкий
9
Эдуардо
9
Эдуардо
20
Гладкий
15
Граховац
22
Шваб
22
Шваб
15
Граховац
11
Хофманн
7
Шобесбергер
7
Шобесбергер
11
Хофманн
21
Шауб
27
Просеник
27
Просеник
21
Шауб
Остались в запасе
Шахтер
Рапид
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
18
Филипп Хуспек
ЦП
30
Рихард Штребингер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
Остались в запасе
18
Филипп Хуспек
ЦП
30
Рихард Штребингер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Зоран Баришич
Статистика матча Шахтер - Рапид
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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