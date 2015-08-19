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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рапид - Шахтер
Рапид - Шахтер: обзор матча 19 августа 2015
Рапид
19.08.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Шахтер
44'
Марлос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Шахтер
86'
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
Замена
Ф. Просеник
️️️️
Р. Берич
84'
Замена
Д. Алар
️️️️
Ш. Хофманн
84'
Замена
Ф. Шобесбергер
️️️️
Ф. Кайнц
81'
80'
Замена
Эдуардо
️️️️
Марлос
66'
Желтая карточка
Фред
Желтая карточка
Ф. Кайнц
59'
46'
Замена
М. Малышев
️️️️
Т. Степаненко
45'
+2
Травма
Т. Степаненко
44'
ГОЛ! 0:1!
Марлос
Пас отдал
Я. Ракицкий
40'
Желтая карточка
А. Гладкий
39'
Желтая карточка
Д. Срна
39'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Желтая карточка
К. Дибон
30'
Желтая карточка
С. Ауэр
26'
Желтая карточка
Р. Берич
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Ян Новота
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
15
Срджан Граховац
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
17
Михаэль Шимпельсбергер
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
27
Филипп Просеник
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
9
Эдуардо
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Новота
17
Дибон
6
Зоннляйтнер
11
Хофманн
3
Павелич
24
Ауэр
15
Граховац
6
Пецос
21
Шауб
11
Кайнц
9
Берич
4-1-1-2-2
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
6
Азеведо
50
Кучер
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
11
Тейшейра
20
Гладкий
11
Тайсон
11
Кайнц
7
Шобесбергер
7
Шобесбергер
11
Кайнц
11
Хофманн
19
Алар
19
Алар
11
Хофманн
9
Берич
27
Просеник
27
Просеник
9
Берич
27
Степаненко
17
Малышев
17
Малышев
27
Степаненко
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
10
Марлос
9
Эдуардо
9
Эдуардо
10
Марлос
Остались в запасе
Рапид
Шахтер
17
Михаэль Шимпельсбергер
ЦЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
30
Рихард Штребингер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
Главный тренер
Зоран Баришич
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
17
Михаэль Шимпельсбергер
ЦЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
30
Рихард Штребингер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Зоран Баришич
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Рапид - Шахтер
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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