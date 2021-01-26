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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Санкт-Пельтен
Рапид - Санкт-Пельтен: обзор матча 26 января 2021
Рапид
26.01.2021, вторник, 22:30
Австрия. Бундеслига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Санкт-Пельтен
16'
К. Кнасмюллнер
66'
Э. Кара
14'
А. Шмидт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Санкт-Пельтен
Замена
С. Граховац
️️️️
Д. Любичич
89'
88'
Замена
С. Тетте
️️️️
P. Pokorný
88'
Замена
C. Halper
️️️️
G. Davies
Желтая карточка
М. Ульманн
84'
Замена
Ю. Демир
️️️️
К. Кнасмюллнер
83'
80'
Желтая карточка
G. Davies
80'
Замена
N. Meister
️️️️
D. Hugy
80'
Замена
Р. Асади
️️️️
D. Schutz
78'
Желтая карточка
D. Schutz
Замена
К. Аразе
️️️️
Т. Шик
69'
ГОЛ! 2:1!
Э. Кара
Пас отдал
Т. Шик
66'
66'
Замена
M. Steinwender
️️️️
K. Schulz
ГОЛ! 1:1!
К. Кнасмюллнер
Пас отдал
Ф. Стойкович
16'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Шмидт
Пас отдал
М. Блауэнштайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
21
Деян Петрович
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
33
Luan
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
20
Daniel Schutz
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
0
G. Davies
ЦП
24
Dor Hugy
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
Санкт-Пельтен
15
Michael Steinwender
ЦЗ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
4
Реза Асади
ОП
14
Christoph Halper
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
4-1-4-1
30
Штребингер
30
Стойкович
44
Барач
31
Ульманн
28
Хофманн
21
Любичич
21
Петрович
28
Кнасмюллнер
8
Ритцмайер
13
Шик
9
Кара
3-4-3
1
5
Блауэнштайнер
33
17
Мухамедбегович
20
10
Любичич
0
44
13
Шмидт
3
24
21
Любичич
15
Граховац
15
Граховац
21
Любичич
13
Шик
36
Аразе
36
Аразе
13
Шик
28
Кнасмюллнер
22
Демир
22
Демир
28
Кнасмюллнер
20
4
Асади
4
Асади
20
44
15
15
44
0
14
14
0
24
0
0
24
3
10
Тетте
10
Тетте
3
Остались в запасе
Рапид
Санкт-Пельтен
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
19
Дени Алар
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
13
Armin Gremsl
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
19
Дени Алар
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
Остались в запасе
13
Armin Gremsl
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Санкт-Пельтен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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