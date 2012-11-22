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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Русенборг - Рапид
Русенборг - Рапид: обзор матча 22 ноября 2012
Русенборг
22.11.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа K, 5 тур
3 : 2
Завершен
Рапид
28'
Д. Чибуике
76'
Т. Эльюнусси
79'
Р. Прица
53'
Т. Шраммель
66'
Т. Бойд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Рапид
86'
Замена
Л. Грозурек
️️️️
М. Шимпельсбергер
83'
Замена
Д. Видра
️️️️
Х. Пихлер
ГОЛ! 3:2!
Р. Прица
Пас отдал
О. Селнаэс
79'
ГОЛ! 2:2!
Т. Эльюнусси
Пас отдал
Т. Региниуссен
76'
Замена
С. Иверсен
️️️️
Б. Докал
75'
Замена
Р. Прица
️️️️
Д. Чибуике
75'
Желтая карточка
М. Дискеруд
71'
66'
ГОЛ! 1:2!
Т. Бойд
65'
Желтая карточка
Х. Пихлер
Замена
О. Селнаэс
️️️️
Д. Хольм
60'
53'
ГОЛ! 1:1!
Т. Шраммель
Пас отдал
Т. Бойд
51'
Замена
К. Драцан
️️️️
Д. Алар
Желтая карточка
Й. Свенссон
35'
ГОЛ! 1:0!
Д. Чибуике
28'
27'
Желтая карточка
Д. Алар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
12
Александр Лунд Хансен
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
7
Даниель Хольм
ЦФ
11
Джон Чибуике
ЦФ
Рапид
1
Ян Новота
ВР
17
Михаэль Шимпельсбергер
ЦЗ
35
Жерсон
ЦЗ
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Маркус Хейккинен
ПП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Петер Шоттель
Русенборг
1
Даниэль Эрлунд
ВР
6
Пер Вернер Ваган Рёнинг
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
27
Моххамед Авал Исса
ЦП
13
Хайме Алас
ЦП
11
Стеффен Иверсен
ЦФ
22
Раде Прица
ЦФ
Рапид
31
Лукас Кенигсхофер
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
19
Кристофер Драцан
ЦП
5
Доминик Видра
ЦП
7
Штефан Куловиц
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
3-2-3-2
12
Лунд Хансен
42
Дискеруд
4
Региниуссен
4
Страндберг
3
Дорсин
2
Гамбоа
18
Эльюнусси
9
Докал
22
Свенссон
11
Чибуике
7
Хольм
3-2-1-3
1
Новота
13
Пихлер
6
Зоннляйтнер
4
Шраммель
28
Триммель
35
Жерсон
6
Хейккинен
13
Бойд
19
Алар
9
Бургшталлер
7
Хольм
10
Селнаэс
10
Селнаэс
7
Хольм
9
Докал
11
Иверсен
11
Иверсен
9
Докал
11
Чибуике
22
Прица
22
Прица
11
Чибуике
19
Алар
19
Драцан
19
Драцан
19
Алар
13
Пихлер
5
Видра
5
Видра
13
Пихлер
17
Шимпельсбергер
11
Грозурек
11
Грозурек
17
Шимпельсбергер
Остались в запасе
Русенборг
Рапид
27
Моххамед Авал Исса
ЦП
6
Пер Вернер Ваган Рёнинг
ЦЗ
13
Хайме Алас
ЦП
1
Даниэль Эрлунд
ВР
31
Лукас Кенигсхофер
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
7
Штефан Куловиц
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
Главный тренер
Петер Шоттель
Остались в запасе
27
Моххамед Авал Исса
ЦП
6
Пер Вернер Ваган Рёнинг
ЦЗ
13
Хайме Алас
ЦП
1
Даниэль Эрлунд
ВР
Остались в запасе
31
Лукас Кенигсхофер
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
7
Штефан Куловиц
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
Главный тренер
Петер Шоттель
Статистика матча Русенборг - Рапид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Леркендаль
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