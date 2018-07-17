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Лига Европы 2026/2027
Шкупи - Рейнджерс
Шкупи - Рейнджерс: обзор матча 17 июля 2018
Шкупи
17.07.2018, вторник, 18:55
Лига Европы, 1 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шкупи - Рейнджерс
Желтая карточка
М. Муарем
59'
Начало матча
Статистика матча Шкупи - Рейнджерс
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Левски
1 : 0
03.08.2023
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Шкупи
0 : 2
27.07.2023
Левски
Лига конференций, 1 раунд
Шкупи
0 : 0
20.07.2023
Хегельманн
Лига конференций, 1 раунд
Хегельманн
0 : 5
13.07.2023
Шкупи
Лига конференций, 4 раунд
Балкани
1 : 0
25.08.2022
Шкупи
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
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Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
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4 : 0
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Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
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