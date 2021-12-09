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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Рапид
Генк - Рапид: обзор матча 09 декабря 2021
Генк
09.12.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа H, 6 тур
0 : 1
Завершен
Рапид
29'
Р. Любичич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Рапид
90'
+2
Желтая карточка
П. Гартлер
Желтая карточка
К. Куэста
90'
89'
Замена
М. Дьякович
️️️️
М. Ульманн
Замена
Л. Ойен
️️️️
А. Пресиадо
78'
76'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
75'
Желтая карточка
М. Груль
75'
Замена
Й. Ауэр
️️️️
М. Груль
75'
Замена
С. Граховац
️️️️
Р. Любичич
Замена
С. Юклеред
️️️️
Х. Артеага
69'
52'
Желтая карточка
О. Штрунц
Желтая карточка
П. Онуачу
50'
46'
Замена
О. Штрунц
️️️️
Э. Кара
46'
Замена
К. Китагава
️️️️
К. Кнасмюллнер
Замена
П. Онуачу
️️️️
И. Угбо
46'
Замена
Д. Лукуми
️️️️
М. Садик
46'
Замена
К. Куэста
️️️️
Д. Ито
46'
41'
Желтая карточка
М. Ульманн
29'
ГОЛ! 0:1!
Р. Любичич
Пас отдал
Т. Шик
21'
Желтая карточка
М. Морман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
21
Деян Петрович
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Люка Ойен
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
90
Андраш Немет
ЦФ
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
1
Никлас Хедл
ВР
4
Марко Дьякович
ЛЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
47
Далибор Велимирович
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
4-2-3-1
26
Вандевордт
3
Артеага
3
МакКензи
15
Садик
23
Пресиадо
28
Пайнтсил
17
Грошовски
10
Бонгонда
42
Торстведт
10
Ито
99
Угбо
4-4-1-1
25
Гартлер
4
Айву
5
Морман
31
Ульманн
30
Стойкович
10
Любичич
13
Шик
28
Кнасмюллнер
21
Петрович
18
Груль
9
Кара
10
Ито
46
Куэста
46
Куэста
10
Ито
15
Садик
26
Лукуми
26
Лукуми
15
Садик
3
Артеага
18
Юклеред
18
Юклеред
3
Артеага
23
Пресиадо
11
Ойен
11
Ойен
23
Пресиадо
99
Угбо
30
Онуачу
30
Онуачу
99
Угбо
31
Ульманн
4
Дьякович
4
Дьякович
31
Ульманн
18
Груль
23
Ауэр
23
Ауэр
18
Груль
10
Любичич
15
Граховац
15
Граховац
10
Любичич
9
Кара
17
Штрунц
17
Штрунц
9
Кара
28
Кнасмюллнер
49
Китагава
49
Китагава
28
Кнасмюллнер
Остались в запасе
Генк
Рапид
6
Карел Эйтинг
ОП
1
Тоби Лейсен
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
31
Майк Трезор
АП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
30
Рихард Штребингер
ВР
1
Никлас Хедл
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
47
Далибор Велимирович
ЦЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
1
Тоби Лейсен
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
31
Майк Трезор
АП
90
Андраш Немет
ЦФ
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
1
Никлас Хедл
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
47
Далибор Велимирович
ЦЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Генк - Рапид
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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