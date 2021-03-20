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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пршибрам - Зброевка
Пршибрам - Зброевка: обзор матча 20 марта 2021
Пршибрам
20.03.2021, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Зброевка
55'
R. Voltr
27'
J. Texl
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пршибрам - Зброевка
90'
+3
Желтая карточка
T. Záhumenský
Замена
S. Kingue
️️️️
Ф. Зорван
86'
Замена
T. Docekal
️️️️
R. Voltr
86'
82'
Замена
Я. Гладик
️️️️
O. Pachlopnik
Замена
S. Vavra
️️️️
E. Antwi
80'
Желтая карточка
M. Novy
74'
67'
Замена
R. Reiter
️️️️
A. Fousek
Желтая карточка
O. Kingue
61'
ГОЛ! 1:1!
R. Voltr
Пас отдал
Ф. Зорван
55'
Желтая карточка
J. Rezek
53'
27'
ГОЛ! 0:1!
J. Texl
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пршибрам
0
O. Kingue
ЦЗ
15
Jan Kvida
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
0
T. Pilik
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
0
E. Antwi
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Зброевка
5
Зоран Гайич
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
0
J. Moravec
ЦП
12
Martin Berkovec
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
Пршибрам
0
V. Svoboda
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
14
S. Kingue
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
0
L. Edrisa
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
Зброевка
7
R. Reiter
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
59
Jiri Floder
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
3-2-4-2
32
20
0
15
0
0
8
Зорван
0
21
27
71
3-1-5
5
Гайич
4
Перница
0
0
11
Фила
44
0
27
30
8
Зорван
14
14
8
Зорван
0
0
0
0
27
0
0
27
0
14
Гладик
14
Гладик
0
30
7
7
30
Остались в запасе
Пршибрам
Зброевка
0
V. Svoboda
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
0
L. Edrisa
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
59
Jiri Floder
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
Остались в запасе
0
V. Svoboda
ЦФ
3
Stefan Vilotic
ЦФ
0
L. Edrisa
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Остались в запасе
59
Jiri Floder
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Статистика матча Пршибрам - Зброевка
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
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Новости команд
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Пршибрам
Зброевка
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
Йиранек продолжит свою карьеру в Чехии
2016.08.10 18:59
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
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