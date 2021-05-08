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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Пршибрам
Виктория - Пршибрам: обзор матча 08 мая 2021
Виктория
08.05.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 31 тур
3 : 3
Завершен
Пршибрам
45+5'
J. David Beauguel
71'
Я. Брабец
90+1'
З. Ондрашек
14'
T. Pilik
23'
M. Novy
90+6'
Ф. Зорван
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Пршибрам
90'
+6
ГОЛ! 3:3!
Ф. Зорван
ГОЛ! 3:2!
З. Ондрашек
90'
+1
Замена
Ж. Каямба
️️️️
А. Ба Луа
84'
76'
Замена
J. Rezek
️️️️
T. Pilik
72'
Замена
E. Antwi
️️️️
S. Vavra
ГОЛ! 2:2!
Я. Брабец
71'
66'
Желтая карточка
S. Kingue
Желтая карточка
Я. Брабец
65'
Замена
П. Шулц
️️️️
J. David Beauguel
55'
Замена
З. Ондрашек
️️️️
М. Кацер
46'
ГОЛ! 1:2!
J. David Beauguel
Пас отдал
А. Чермак
45'
+5
23'
ГОЛ! 0:2!
M. Novy
Замена
Š. Falta
️️️️
D. Limberský
18'
17'
Желтая карточка
T. Pilik
14'
ГОЛ! 0:1!
T. Pilik
Пас отдал
L. Edrisa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
25
Филип Каша
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Пршибрам
0
O. Kingue
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
0
L. Edrisa
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
18
Jiri Mezera
ЦФ
14
S. Kingue
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Виктория
24
Dominik Sváček
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
10
Павел Шулц
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Пршибрам
0
E. Antwi
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
3
Stefan Vilotic
ЦФ
12
Jiri Januska
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
4-4-3
25
Каша
14
Брабец
8
24
Гавел
66
Кацер
47
Чермак
10
Копиц
23
Калвах
16
9
50
Ба Луа
4-2-5
25
20
32
0
8
Зорван
0
71
14
18
0
0
8
20
20
8
9
10
Шулц
10
Шулц
9
50
Ба Луа
11
Каямба
11
Каямба
50
Ба Луа
66
Кацер
13
Ондрашек
13
Ондрашек
66
Кацер
0
0
0
0
0
21
21
0
Остались в запасе
Виктория
Пршибрам
24
Dominik Sváček
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
3
Stefan Vilotic
ЦФ
12
Jiri Januska
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Остались в запасе
24
Dominik Sváček
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
Остались в запасе
3
Stefan Vilotic
ЦФ
12
Jiri Januska
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
0
T. Docekal
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Павел Тобиас
Статистика матча Виктория - Пршибрам
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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