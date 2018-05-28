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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия - Тунис
Португалия - Тунис: обзор матча 28 мая 2018
Португалия
28.05.2018, понедельник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Тунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Португалия - Тунис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
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Бельгия
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