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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Куинз Парк Рейнджерс - Порт Вейл
Куинз Парк Рейнджерс - Порт Вейл: обзор матча 10 августа 2010
Куинз Парк Рейнджерс
10.08.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги
1 : 3
Завершен
Порт Вейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Порт Вейл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Миллуолл
- : -
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Порт Вейл
1 : 0
10.10.2026
Гримсби Таун
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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