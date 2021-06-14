Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Польша - Словакия
Польша - Словакия: обзор матча 14 июня 2021
Польша
14.06.2021, понедельник, 19:00
Чемпионат Европы, группа E, 1 тур
1 : 2
Завершен
Словакия
46'
К. Линетти
18'
В. Щесны (АГ)
69'
М. Шкриньяр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Словакия
90'
+2
Замена
Я. Грегуш
️️️️
О. Дуда
87'
Замена
Т. Суслов
️️️️
Р. Мак
87'
Замена
М. Дуриш
️️️️
Л. Гараслин
Замена
К. Свидерски
️️️️
П. Зелински
85'
Замена
Я. Модер
️️️️
М. Клих
85'
79'
Замена
М. Косцельник
️️️️
П. Пекарик
79'
Замена
П. Грошовски
️️️️
Я. Громада
Замена
Т. Пухач
️️️️
М. Рыбус
74'
Замена
П. Франковски
️️️️
К. Линетти
74'
69'
ГОЛ! 1:2!
М. Шкриньяр
Пас отдал
М. Гамшик
Вторая желтая
Г. Крыховяк
62'
ГОЛ! 1:1!
К. Линетти
Пас отдал
М. Рыбус
46'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
22'
20'
Желтая карточка
Т. Губочан
18'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
В. Щесны
Пас отдал
Р. Мак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Матеуш Клих
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
21
Камил Йозвяк
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
5
Любомир Шатка
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
20
Роберт Мак
ЛВ
25
Якуб Громада
ОП
19
Юрай Куцка
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
Главный тренер
Штефан Таркович
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
23
Каспер Козловски
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
26
Якуб Сверчок
ЦФ
Словакия
12
Марек Родак
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
16
Давид Ганцко
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
24
Мартин Косцельник
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Щесны
13
Рыбус
15
Глик
5
Беднарек
18
Берешиньски
10
Крыховяк
23
Клих
10
Зелински
8
Линетти
21
Йозвяк
9
Левандовски
4-1-2-3
1
Дубравка
2
Пекарик
14
Шкриньяр
15
Губочан
5
Шатка
25
Громада
19
Куцка
17
Гамшик
17
Гараслин
8
Дуда
20
Мак
13
Рыбус
15
Пухач
15
Пухач
13
Рыбус
8
Линетти
19
Франковски
19
Франковски
8
Линетти
23
Клих
8
Модер
8
Модер
23
Клих
10
Зелински
11
Свидерски
11
Свидерски
10
Зелински
20
Мак
10
Суслов
10
Суслов
20
Мак
2
Пекарик
24
Косцельник
24
Косцельник
2
Пекарик
8
Дуда
6
Грегуш
6
Грегуш
8
Дуда
25
Громада
13
Грошовски
13
Грошовски
25
Громада
17
Гараслин
21
Дуриш
21
Дуриш
17
Гараслин
Остались в запасе
Польша
Словакия
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
23
Каспер Козловски
ЦП
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Павел Давидович
ЦЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
26
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
12
Марек Родак
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
16
Давид Ганцко
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
10
Ласло Бенеш
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
23
Каспер Козловски
ЦП
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Павел Давидович
ЦЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
26
Якуб Сверчок
ЦФ
Остались в запасе
12
Марек Родак
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
16
Давид Ганцко
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
10
Ласло Бенеш
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Польша - Словакия
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Польша
Словакия
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+