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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Пхохан Стилерс - Урава Рэд Даймондс
Пхохан Стилерс - Урава Рэд Даймондс: обзор матча 08 ноября 2023
Пхохан Стилерс
08.11.2023, среда, 13:00
Лига чемпионов АФК, группа J, 4 тур
2 : 1
Завершен
Урава Рэд Даймондс
66'
Z. (П)
90+4'
K. In-Sung
36'
Х. Канте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пхохан Стилерс - Урава Рэд Даймондс
ГОЛ! 2:1!
K. In-Sung
90'
+4
85'
Замена
Ш. Короки
️️️️
Х. Канте
77'
Замена
А. Охата
️️️️
Й. Койзуми
Замена
K. In-Sung
️️️️
Е. Го
75'
72'
Красная карточка
Т. Акимото
67'
Желтая карточка
Т. Иванами
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Z.
66'
66'
Замена
Б. Линссен
️️️️
Э. Панья
66'
Замена
T. Takahashi
️️️️
К. Ясуи
Желтая карточка
C. Park
62'
Замена
S. Kim
️️️️
Y. Jae-woon
59'
54'
Желтая карточка
А. Ито
Замена
Z.
️️️️
L. Ho-jae
46'
Замена
J. Kim
️️️️
K. Jun-ho
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
Х. Канте
Пас отдал
Э. Панья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
17
Kwang-hun Shin
(К)
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
2
Alex Grant
ЦЗ
14
Seung-wook Park
ЦЗ
16
Kim Jun-ho
ЦП
18
Chan-hee Han
ЦП
11
Ен-Джун Го
ЦП
30
Yoon Jae-woon
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
9
Lee Ho-jae
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Урава Рэд Даймондс
1
Сусаку Нисикава
ВР
26
Такуя Огивара
ЦЗ
31
Такуя Иванами
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
33
Такахиро Акимото
ЦП
25
Кайто Ясуи
ЦП
17
Ацуки Ито
ЦП
6
Кен Ивао
ЦП
21
Эканит Панья
ЦП
8
Йосио Койзуми
ЦП
24
Хосе Канте
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Пхохан Стилерс
1
Pyeong-guk Yun
ВР
77
Sang-min Shim
ЦЗ
22
Geon-woo Park
ЦЗ
45
Chang-rae Ha
ЦЗ
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
26
Jae-hun Cho
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
12
Seung-dae Kim
ЦП
88
Kyu-pyo Kim
ЦП
14
Jong-uh Kim
ЦП
19
Zeca
ЦФ
7
Kim In-Sung
ЦФ
Урава Рэд Даймондс
16
Аюми Ниекава
ВР
81
Шун Йосида
ВР
6
Kazuaki Mawatari
ЦЗ
66
Аюму Охата
ЦЗ
20
Tetsuya Chinen
ЦЗ
4
Yuichi Hirano
ЦП
39
Jumpei Hayakawa
ЦП
2
Кай Шибато
ЦП
38
Toshiki Takahashi
ЦП
30
Шинцо Короки
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
4-4-2
21
17
2
14
20
16
11
Го
30
18
9
48
3-5-1-1
1
Нисикава
26
Огивара
31
Иванами
22
Хейбротен
25
Ясуи
6
Ивао
21
Панья
8
Койзуми
17
Ито
33
Акимото
24
Канте
77
77
30
12
12
30
16
14
14
16
9
19
19
9
11
Го
7
7
11
Го
8
Койзуми
66
Охата
66
Охата
8
Койзуми
25
Ясуи
38
38
25
Ясуи
24
Канте
30
Короки
30
Короки
24
Канте
21
Панья
30
Линссен
30
Линссен
21
Панья
Остались в запасе
Пхохан Стилерс
Урава Рэд Даймондс
1
Pyeong-guk Yun
ВР
22
Geon-woo Park
ЦЗ
45
Chang-rae Ha
ЦЗ
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
26
Jae-hun Cho
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
88
Kyu-pyo Kim
ЦП
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
16
Аюми Ниекава
ВР
81
Шун Йосида
ВР
6
Kazuaki Mawatari
ЦЗ
20
Tetsuya Chinen
ЦЗ
4
Yuichi Hirano
ЦП
39
Jumpei Hayakawa
ЦП
2
Кай Шибато
ЦП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Остались в запасе
1
Pyeong-guk Yun
ВР
22
Geon-woo Park
ЦЗ
45
Chang-rae Ha
ЦЗ
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
26
Jae-hun Cho
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
88
Kyu-pyo Kim
ЦП
Остались в запасе
16
Аюми Ниекава
ВР
81
Шун Йосида
ВР
6
Kazuaki Mawatari
ЦЗ
20
Tetsuya Chinen
ЦЗ
4
Yuichi Hirano
ЦП
39
Jumpei Hayakawa
ЦП
2
Кай Шибато
ЦП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Главный тренер
Мацей Скоржа
Статистика матча Пхохан Стилерс - Урава Рэд Даймондс
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Симидзу С-Палс
1 : 0
28.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Симидзу С-Палс
1 : 0
28.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 16 тур
Урава Рэд Даймондс
2 : 2
25.11.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 15 тур
Киото Санга
2 : 1
21.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Виссел Кобе
2 : 2
08.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 13 тур
Касива Рейсол
4 : 0
31.10.2026
Урава Рэд Даймондс
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Pohang Steel Yard, Pohang
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