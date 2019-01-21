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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Вентспилс
ЦСКА - Вентспилс: обзор матча 21 января 2019
ЦСКА
21.01.2019, понедельник, 18:00
Товарищеские матчи
5 : 0
Завершен
Вентспилс
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Статистика матча ЦСКА - Вентспилс
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0
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Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Вентспилс
Лига Европы, 2 раунд
Вентспилс
1 : 5
17.09.2020
Русенборг
Лига Европы, 1 раунд
Вентспилс
2 : 1
27.08.2020
Динамо-Авто
Лига Европы, 3 раунд
Витория Гимараеш
6 : 0
14.08.2019
Вентспилс
Лига Европы, 3 раунд
Вентспилс
0 : 3
08.08.2019
Витория Гимараеш
Лига Европы, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 2
01.08.2019
Вентспилс
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
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ЦСКА
Вентспилс
Новая атака Кругового на Глушенкова перед матчем ЦСКА – «Зенит»
13:59
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«Левый пенальти все поменял»: Олейников из ЦСКА – о поражении от «Ахмата»
11:41
3
Безуглов заявил о предвзятости сборной России к ЦСКА
11:29
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Радимов знает, по чьей вине ЦСКА проиграл «Ахмату»: «Начудил»
11:03
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Стало известно, сыграет ли Акинфеев в 2026 году
09:25
1
Новая атака Кругового на Глушенкова перед матчем ЦСКА – «Зенит»
13:59
3
«Левый пенальти все поменял»: Олейников из ЦСКА – о поражении от «Ахмата»
11:41
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Безуглов заявил о предвзятости сборной России к ЦСКА
11:29
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Радимов знает, по чьей вине ЦСКА проиграл «Ахмату»: «Начудил»
11:03
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Стало известно, сыграет ли Акинфеев в 2026 году
09:25
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«Чемпионат»: Лапочкин не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча «Вентспилс» – «Бордо»
2021.04.15 17:36
8
Товарищеские матчи. «Химки» обыграли «Чайку», Овчина помог «Вележу» не уступить «Арсеналу» и другие результаты
2021.02.06 21:58
ЦСКА в первом матче в 2019 году забил пять безответных мячей «Вентспилсу»
2019.01.21 19:44
12
ЦСКА на первом сборе сыграет c «Вентспилсом» и «Мольде»
2019.01.14 12:59
232
Киевское «Динамо» и «Спартак» заинтересованы в 20-летнем форварде «Вентспилса»
2018.08.13 14:55
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