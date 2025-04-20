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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Алания
Сочи - Алания: обзор матча 20 апреля 2025
Сочи
20.04.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Алания
32'
Н. Аберден
60'
А. Макарчук
71'
М. Кайнов
90+4'
П. Мелешин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Алания
ГОЛ! 4:0!
П. Мелешин
90'
+4
82'
Желтая карточка
Р. Дауров
78'
Замена
И. Дудаев
️️️️
А. Козырев
73'
Замена
Р. Дауров
️️️️
В. Нафиков
73'
Замена
Л. Тавзарашвили
️️️️
Д. Черткоев
Замена
П. Маслов
️️️️
К. Заика
72'
ГОЛ! 3:0!
М. Кайнов
71'
Замена
П. Мелешин
️️️️
В. Писарский
68'
66'
Красная карточка
М. Чирков
ГОЛ! 2:0!
А. Макарчук
60'
Замена
М. Кайнов
️️️️
К. Кравцов
54'
Желтая карточка
К. Кравцов
37'
ГОЛ! 1:0!
Н. Аберден
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
21
Артур Козырев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
11
Дато Черткоев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Алания
24
Алил Магомедов
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
75
Сармат Огоев
ОП
7
Леван Тавзарашвили
ЦП
28
Инал Дудаев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
57
Давид Тепсикоев
ПВ
86
Майрам Дзестелов
ЦФ
4-2-3-1
35
Дегтев
17
Макарчук
5
Аберден
4
Литвинов
27
Заика
5
Кравцов
14
Сааведра
14
Крамарич
29
Никитин
59
Барт
77
Писарский
4-2-2-2
23
Натабашвили
19
Бутаев
37
Чирков
95
Гогниев
4
Качмазов
71
Казанцев
8
Хугаев
9
Закиров
21
Козырев
11
Черткоев
23
Нафиков
27
Заика
39
Маслов
39
Маслов
27
Заика
5
Кравцов
13
Кайнов
13
Кайнов
5
Кравцов
77
Писарский
11
Мелешин
11
Мелешин
77
Писарский
23
Нафиков
17
Дауров
17
Дауров
23
Нафиков
11
Черткоев
7
Тавзарашвили
7
Тавзарашвили
11
Черткоев
21
Козырев
28
Дудаев
28
Дудаев
21
Козырев
Остались в запасе
Сочи
Алания
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
24
Алил Магомедов
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
75
Сармат Огоев
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
57
Давид Тепсикоев
ПВ
86
Майрам Дзестелов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
75
Сармат Огоев
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
57
Давид Тепсикоев
ПВ
86
Майрам Дзестелов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Сочи - Алания
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
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