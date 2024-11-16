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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Ротор
Алания - Ротор: обзор матча 16 ноября 2024
Алания
16.11.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Ротор
90+2'
А. Багаев
11'
Т. Касимов
17'
Д. Лаврищев
34'
М. Мальцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Ротор
ГОЛ! 1:3!
А. Багаев
90'
+2
Красная карточка
А. Татаев
88'
78'
Замена
Н. Плотников
️️️️
Т. Касимов
78'
Замена
И. Соколов
️️️️
М. Мальцев
Замена
Т. Тобоев
️️️️
Н. Абдоков
73'
71'
Замена
М. Агеев
️️️️
В. Морозов
60'
Замена
Д. Таликин
️️️️
Ю. Завезен
60'
Замена
В. Морозов
️️️️
Д. Лаврищев
Замена
Б. Гурциев
️️️️
А. Хугаев
46'
Замена
С. Макаров
️️️️
И. Цаллагов
46'
34'
ГОЛ! 0:3!
М. Мальцев
17'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лаврищев
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Касимов
Желтая карточка
А. Бутаев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
23
Виктор Нафиков
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
88
Уильямс Чимези
ПВ
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
10
Владислав Морозов
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
4-2-2-2
25
Солдатенко
45
Москаленчик
5
Багаев
5
Татаев
19
Бутаев
8
Хугаев
15
Цаллагов
6
Тарба
30
Гаглоев
10
Хадарцев
99
Абдоков
3-3-1-2-1
13
Чагров
17
Шильников
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
57
Болотов
3
Плиев
22
Завезен
24
Мальцев
31
Касимов
23
Лаврищев
15
Цаллагов
6
Макаров
6
Макаров
15
Цаллагов
99
Абдоков
18
Тобоев
18
Тобоев
99
Абдоков
8
Хугаев
7
Гурциев
7
Гурциев
8
Хугаев
31
Касимов
19
Плотников
19
Плотников
31
Касимов
22
Завезен
97
Таликин
97
Таликин
22
Завезен
24
Мальцев
32
Соколов
32
Соколов
24
Мальцев
23
Лаврищев
10
Морозов
10
Морозов
23
Лаврищев
Морозов
13
Агеев
13
Агеев
Морозов
Остались в запасе
Алания
Ротор
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
23
Виктор Нафиков
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
23
Виктор Нафиков
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Алания - Ротор
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Алания
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Алания
4 : 1
15.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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